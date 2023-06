El polémico comentario de Cinthia Fernández sobre el romance de Coco Sily y Caramelito Carrizo: “Me hago cargo”

escuchar

“Soy el hombre más feliz del mundo”. Con esta declaración, Coco Sily confirmó su romance con Cecilia “Caramelito” Carrizo, luego de que el periodista Agustín Rey diera la primicia en el ciclo radial Argenzuela, y agregó que la relación comenzó hace poco tiempo. La noticia sorprendió a más de uno, aunque no convenció a todos. Así, Cinthia Fernández afirmó que siente desconfianza ante el anuncio de la nueva e inesperada unión: “Es rarísimo”.

“Sí, es verdad. Estamos hace un tiempo juntos con Cecilia”, señaló Sily en las últimas horas, tras ser consultado por los rumores de romance junto a Caramelito Carrizo. Y agregó: “Estamos saliendo, no sé cómo se dice. No sabría cómo definirlo. Soy el hombre más feliz del mundo, porque Ceci es una mujer increíble. Me tienen que sacar la sonrisa a cachetazos”.

ARCHIVO-. Cecilia "Caramelito" Carrizo confirmó su romance con Coco Sily Santiago Cichero/AFV

A su vez, Carrizo relató que se conocieron cuando ella acudió como invitada a Noche de Mente (TV Pública), el programa que Sily conduce junto a Carla Conte y Diego Golombek, y que, posteriormente, el presentador le ofreció una propuesta laboral para incorporarse a la radio que dirige, FM 107.5 Extra. “Después de empezar con lo nuestro laboral, un día Coco me invitó a comer, otro a merendar y otro a almorzar. Así empezaron nuestras charlas y nuestras risas”, contó en un audio que reprodujeron este martes en Nosotros A la Mañana (eltrece).

Cinthia Fernández aseguró que desconfía del romance de Coco Sily y Caramelito Carrizo

Tras la reproducción del audio, Cinthia Fernández fue contundente sobre su postura frente al nuevo romance y destacó su desconfianza en cuanto a la noticia. “Cuando se conoce un famoso romance nuevo, todo el mundo dice: ‘Ay, qué lindo’”, comenzó la panelista. Y apuntó: “Acá, no sé si pasó. No escuché la palabra ‘cariño’ o ‘amor’. Escuché un chivo constante”.

“Es rarísimo que le dé trabajo y, después, adentro. Es rarísimo. Me disculpan”, sentenció Fernández incrédula del vínculo amoroso. “Me hago cargo de esta opinión”, indicó a sabiendas de la polémica que podría generar. En tanto, desde el estudio le respondieron que “estaban creyendo en el amor”, a lo que la modelo apuntó: “Son buenos actores si están creyendo”.

El lapidario comentario de Cinthia Fernández sobre la crisis familiar de Nicole Neumann

En las últimas horas, salió a la luz que Indiana Cubero, la hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero, denunció a su madre por presunta violencia física y psicológica. Así, se daría a conocer el motivo por el que la joven de 15 años decidió abandonar su residencia junto a la modelo y su actual pareja, Manuel Urcera, y mudarse a la casa de su papá, en diciembre de 2022.

Cinthia Fernández apuntó contra Nicole Neumann tras la denuncia de Indiana Cubero

A través de sus Stories de Instagram, Cinthia Fernández opinó sobre la crisis familiar que afrontaría la modelo y compartió un comentario lapidario. “¿Qué opinás del caso de Nicole Neumann?”, le consultó un seguidor. La panelista de eltrece, quien la criticó anteriormente por irse de vacaciones con Urcera y separarse de sus tres hijas, sentenció: ”Que no sé cómo tiene tanto tiempo para viajar con el chongo... Yo ni tiempo de cag... como mamá”. Y apuntó: “Claramente, ahí tenés los resultados. Se ve que descuidó lo verdaderamente importante”.

