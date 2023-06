Cinthia Fernández se metió en la crisis familiar de Nicole Neumann y fue lapidaria: “Descuidó lo importante”

escuchar

A lo largo de los últimos meses, Nicole Neumann se vio envuelta en una nueva crisis familiar, pero esta vez no fue con su expareja Fabián “Poroto” Cubero -o, al menos, no de manera directa- sino que con la mayor de sus hijas junto a él, Indiana. A pesar de que todo comenzó como rumores y especulaciones de parte del público, quienes notaron que la adolescente ya no aparecía en las postales familiares compartidas por la modelo, fue el exfutbolista quien confirmó las teorías de distanciamiento entre madre e hija al contar que esta última se fue de su casa para mudarse con él y su pareja, Mica Viciconte.

Nicole Neumann con sus hijas Indiana, Allegra y Sienna, frutos de su relación con Fabián Cubero (Foto: Instagram @nikitaneumannoficial)

Aunque desde que se supo la noticia, el hecho parecía ser un conflicto más entre parientes, en la tarde del lunes trascendió un dato que cambió por completo la perspectiva de la audiencia: Indiana inició acciones legales contra Neumann por maltrato psicológico. En medio de la revolución que desató este detalle para nada menor, fueron muchas las personas que se sumaron a opinar al respecto. Una de ellas fue Cinthia Fernández quien, a través de sus Historias de Instagram, apuntó sin filtro contra la exintegrante del jurado de Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece).

“¿Qué opinás del caso de Nicole Neumann?”, le escribió un usuario de Instagram a Cinthia Fernández quien, en el pasado, ya había criticado duramente a la modelo por irse de vacaciones en repetidas oportunidades con Juan Manuel Urcera -su entonces novio y actual prometido-, separándose de a Indiana, Allegra e Indiana, sus hijas.

Cinthia Fernández apuntó contra Nicole Neumann por su crisis con Indiana Cubero

Sin filtro, la panelista de Nosotros a la mañana (eltrece) disparó: “Que no sé cómo tiene tanto tiempo para viajar con el chongo... Yo ni tiempo de cag... como mamá. Claramente, ahí tenés los resultados. Se ve que descuidó lo verdaderamente importante”.

Nicole Neumann fue denunciada por su hija Indiana Cubero: ¿cuál fue el motivo?

En la tarde del lunes, después de varios meses en los que el distanciamiento entre Indiana Cubero y Nicole Neumann ocupara firmemente la agenda mediática, en A la tarde (eltrece) revelaron que el conflicto trasciende un simple desacuerdo entre madre e hija ya que la menor presentó una denuncia contra la modelo por “agresiones”.

La abogada de Fabián Cubero detalló las agresiones que habría sufrido Indiana por parte de Nicole Neumann

“Indiana, sintiendo lo que estaba viviendo como algo terrible, le pidió a su papá ir a vivir con él. Su papá le dijo que tenía que estar con su mamá porque era lo que correspondía. Lo que hizo la niña, muy hábilmente, grabó a su mamá para demostrar el maltrato del que era objeto”, detalló la abogada Lidia Rosenstei en diálogo con Georgina Barbarossa en A la Barbarossa (Telefe).

Sobre la filmación, que capturó un altercado que se dio en el auto mientras Neumann manejaba, dijo: “Lo que la mamá no sabía es que el teléfono seguía grabando y en esa grabación hay situaciones donde se escucha a un tercero decir cosas que no son agradables. Cuando el padre lo escucha lo que se hizo fue una protección contra la violencia familiar”, explicó la letrada, aclarando que dicho tercero podía ser Urcera.

Nicole Neumann y su futuro marido Manuel Urcera www.instagram.com/manurcera/

“Es una mamá muy agresiva. Yo diría que tiene un narcisismo tan grande que no termina de entender que alguien se le puede oponer. Hay insultos y agresiones terribles. Es una señora que tiende a victimizarse, que no escucha a su hija”, sentenció Rosenstei, quien aseguró que el expediente ante la Justicia se basa en “una violencia psicológica que recibió la menor en reiteradas oportunidades”.

Finalmente, aclaró que “en este momento (Indiana) no está en condiciones de dirigirle la palabra” a la futura esposa del campeón de Fórmula 1, pero que mantiene una buena relación con sus hermanas.

LA NACION