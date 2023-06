Cecilia “Caramelito” Carrizo habló de su historia de amor con Coco Sily: el flechazo, el primer beso y las ganas de un futuro compartido

escuchar

Todo es amor para Cecilia “Caramelito” Carrizo y Coco Sily. Entre sonrisas nerviosas, confesiones, algún que otro momento de vergüenza y gestos de felicidad, la flamante pareja compartió con Florencia de la V y los panelistas de Intrusos en el Espectáculo su flamante historia de amor.

La nota comenzó con la exconductora infantil, quien aceptó charlar con el ciclo de América TV desde un móvil. Luego de contar cómo atravesó primero el dolor tras la muerte de Martín Carrizo, su hermano, y luego la separación de Damián Giorgiutti -su pareja durante 25 años y el padre de sus hijos-, comenzó a revelar de a poco algunos detalles de su flamante historia de amor con Sily, un amor que en el mundo de la farándula no se vio venir.

“ Yo no fui a buscar que esto sucediera sino que simplemente se paró frente a mí, él, y empezó una relación hermosa naturalmente. Fue totalmente inesperado, fue una sorpresa total ”, confesó luego de explicar que cuando su ex puso el punto final a su matrimonio sabía que en algún momento iba a volver a formar una pareja.

Sobre el momento en el que se conocieron, Cecilia contó que fue cuando la invitaron a Noche de Mente, el programa que Sily conduce con Carla Conte y Diego Golombek en la TV Pública. Después llegó la propuesta laboral para incorporarse a FM 107.5 Extra, radio que él dirige. Y si bien en los primeros 20 minutos de ese primer café en el que arreglaron cuestiones laborales todo transcurrió en un tono serio, luego la charla siguió y se tornó más personal.

“La tele no existe para mis hijos. Ni siquiera me miraban a mí cuando estaba en Elnueve”, confesó Caramelito cuando le preguntaron cómo se tomaron Lorenzo, de 17, y Benito, de 13, la nueva relación de su mamá. Sin embargo, como no quería que se enteren por terceros, contó que desde el primer día les advirtió: “Tengo un compañero de trabajo que se llama Coco que me invitó a comer y que le dije que sí. Quiero que sepan eso”. “Después fue: ‘¿Saben que Coco me siguió invitando?’”, confesó entre risas, y destacó que todo fue desde lo real y paulatino.

Coco Sily compartió su costado romántico al hablar de Caramelito Carrizo eltrece

“¿Cómo te diste cuenta después de esa salida de que Coco podía andar?”, quiso saber Marcela Tauro, y consultó también por la vuelta a tener intimidad con otra persona luego de un matrimonio tan largo. “La verdad es que es lo que hace años venimos escuchando del aquí y ahora. Es eso, es estar ahí con el cuerpo y el alma”, respondió, y habló de la importancia de la conexión. “Es la mirada, es la risa, es mirarse y que suceda algo hermoso, es reírse a carcajadas”, destacó.

Después de confesar que se habían cruzado algunas veces y que le gustaba escucharlo en la radio, confesó que Coco “es mucho más de lo que muestra”. En ese momento, Florencia la interrumpió para decirle que el conductor estaba en comunicación telefónica, listo para salir al aire, y Caramelito no pudo más que taparse la risa nerviosa con la palma de su mano. “Hola Coco. Te presento a…”, bromeó De la V, y desde el fondo se escuchó “qué caramelito”.

“Estoy muy feliz, muy contento. Me tienen que pegar un cachetazo para sacarme la sonrisa”, arrancó Sily su diálogo con Intrusos y se ganó el suspiro de las panelistas. “A todos los que te conocemos y los que te queremos nos encanta esta pareja”, le retrucó la conductora. En el móvil, Caramelito no podía parar de sonreír. “Coco, te está escuchando Ceci. ¿Le querés decir algo?”, lo apuró De la V, y Coco no se quedó atrás.

Cecilia Caramelito Carrizo volvió a apostar al amor Santiago Cichero/AFV

“La verdad es que escuché el final de lo que decía ella y es cierto, hay una parte mía que no se conoce y la verdad es que me da mucha vergüenza esto que está pasando en este momento y que ya no lo sé manejar. Solo puedo contarles que estoy muy feliz, que el destino me cruzó con una mujer increíble a la que no me canso de escuchar. La admiro mucho y ojalá nos vaya bien ”, se sinceró el también actor.

Con los ojos vidriosos, Florencia de la V le pidió a Caramelito que ella también le dedique unas palabras a su amor. “¡Cómo te gusta el culebrón, Flor!”, replicó, y contó que si bien le cuesta mostrar su intimidad, quería compartir con sus colegas y con el público su felicidad.

“¿Cuándo fue el primer beso?”, gritó Iavícoli, y luego de un largo silencio de los dos, la panelista volvió al ruedo. “No lo presionen. Coco, vos deciles ´no es no´”, intervino Caramelito. “Yo lo que les puedo decir del primer beso es que fue un momento tan lindo y tan mágico que no me lo voy a olvidar nunca”, confesó. Por último, reconoció que cuando se enteró de la nominación a los Martín Fierro lo primero que hizo fue pedirle a Cecilia que lo acompañe. “¿Va Ceci?”, le preguntó entonces Guido Záffora. “Sí, claro. Lo voy a acompañar”.

LA NACION