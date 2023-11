escuchar

Este sábado, en La noche de Mirtha Legrand (El Trece) fueron como invitados Alfredo Leuco, Luis Brandoni, Damián De Santo y Andrea Frigerio. La conductora Mirtha Legrand, de 96 años, les dio la bienvenida entre aplausos y después pidió por el ingreso de la cocinera del programa, Jimena Monteverde, para presentar el menú de la jornada. Sin embargo, ocurrió un divertido cruce entre ambas que incluyó un palito para Jimena y que hizo reír a todos en el estudio.

“Pará, ahora nos vas a contar, pero primero vamos a ver qué comemos hoy”, interrumpió Mirtha Legrand al periodista de LN+ Alfredo Leuco, para darle lugar al ingreso de Jimena Monteverde. La cocinera apareció con un traje llamativo rosado con flores en tonos turquesa.

“Hoy tenemos de entrada un brie crocante con chutney de manzanas y un puré de palta. Después, como primer plato, un roll de pollo con puré de boniato, y de postre un mil hojas de manzana sin masa, son solo hojas de manzana sobre una salga inglesa”, introdujo Jimena. Y se llevó un halago de Mirtha quien le agradeció que supiera que a ella le gusta mucho la salsa inglesa.

Sin embargo, cuando Jimena estaba por retirarse del estudio, Mirtha la tomó de la mano y sin soltarla le hizo un comentario sobre lo bien vestida que estaba. “Estás más elegante que yo”, escupió la conductora sin escrúpulos, pero con una sonrisa, a lo que la cocinera rápidamente negó: “No, no, no, nunca”.

Alfredo Leuco acotó que “imposible” y ante las risas de todos en el estudio, Mirtha aclaró: “Yo lo digo justamente para que me digan que no”.

Después del divertido cruce, Jimena Monteverde se retiró de la mesa y Mirtha siguió con otro de sus clásicos chistes al presentar los vinos que iban a tomar esa noche. “Nos acompañan con sus exclusivos vinos la bodega Escorihuela Gascón, fundada en 1884, exporta vinos de alta gama”, dijo. Y luego, susurrándole a Leuco, acotó: “Vos sabés que no me invitaron... 1884, y no me invitaron”.