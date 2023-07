Lali: todos los detalles de la explosiva participación de Moria Casán en el nuevo videoclip de la estrella pop

escuchar

Lali, la reina del pop. Moria, la diva atemporal. Las dos, artistas hipnóticas que lo que tocan lo convierten en marquesina. En medio de su exitosa gira europea, Lali anunció el estreno del videoclip oficial de “¿Quiénes son?”, uno de los tracks más celebrados de su reciente álbum y que cuenta con Moria Casán como protagonista. La producción audiovisual -que se lanzó hoy a las 18- no precisó mucho más que la presencia de sus dos protagonistas para generar expectativa y atraer a la audiencia.

Envueltas en una propuesta visual popera, la química entre Moria y Lali devora la cámara y trasciende la pantalla. A lo Thelma y Louise, las dos mujeres se pasean en auto pintando de una estética urbana y rebelde todo lo que las rodea. La canción musicaliza una aventura indisciplinada y llena de brillos con la premisa de vivir sin tabúes. El video se mueve dentro de imágenes atractivas y de una coreografía hechizante. Con este lanzamiento, Lali apuesta por una faceta aún más desprejuiciada y cien por ciento abocada a su sonido pop.

Moria y Lali: uñas esculpidas, lentes de sol, maquillaje y todo lo que estas divas representan para la moda y el estilo

Con esta colaboración, la complicidad entre Lali y Moria queda sellada. En diálogo con LA NACION, Moria dio detalles sobre su vínculo con la cantante y la expectativa por el lanzamiento del videoclip: “Estamos felices por el lanzamiento. Es un honor que Lali, que es un semejante ícono a nivel global que la rompe a cada lado que va -y me impresiona que sea semejante talentosa y una mina tan genuina-, me haya honrado eligiendo un dixit mío para hacer un video dirigido por ella. Fue todo fatto in casa, todo artesanal, con toda la máxima tecnología, una estudio 360 ¡Todo, todo, todo a full! Lo filmamos el 14 de junio y fue un día hermoso. Me pasaron a buscar a las 8 de la mañana y empezamos a grabar y terminamos a las 16. Fue hermoso, fue mágico. Todo divino. Me encanta apoyar la carrera de una actriz y que ella me haya honrado a mi con la elección de mi frase. Con este video, Lali está por parir otro suceso más. Trascender generaciones me hace muy feliz. Dentro de lo que pueda siempre voy a apoyar la carrera de esta niña que es increíble”, expresó entusiasmada la diva.

Lanzado en abril, el single compuesto por Lali, Mauro De Tommaso y Martín D’Agosto, que samplea la emblemática frase de Moria Casán, a quien la artista define como una pionera, se convirtió inmediatamente en uno de los favoritos de sus fans. “¿Quiénes son?” condensa el desprejuicio y carisma de ambas artistas. “Si bien todo es obra de nuestra querida Lali, yo voy a estar en el sampleado de la canción; mis frases ya son un poco de todos, se usan mucho en los dixit, en los emojis. Para mi es un honor que otra generación me elija constantemente como referente o para sus cosas. Hace poco estuvo Lali en mi casa de Parque Leloir y estuvimos como tres horas juntas, vino a participar de mi podcast que en poco tiempo sale. Somos medio almas gemelas, tenemos muchas cosas parecidas, pero esta fue la primera vez que nos juntamos para hablar tanto de tanto. Todo felicidad, todo próspero y veremos qué sucede con ‘¿Quiénes son?’”, señaló Moria minutos antes del lanzamiento del single.

En la canción, que lleva el nombre de una de sus icónicas frases: “¿Quiénes son?”, Lali enarbola a Moria como símbolo de empoderamiento

La primera canción de su último álbum en salir a la luz fue “Disciplina”, en enero de 2022 y después le siguieron “Diva” y “Como tú”. En junio del año pasado lanzó su cuarto sencillo, “N5″, que ingresó al top 10 de éxitos semanales de Billboard Argentina Hot 100. En agosto lanzó “2 son 3″ y cerca de fin de año se lució con “Motiveishon”. Días antes de su show en Vélez lanzó “Cómprame un brishito”. El álbum es un trabajo sin colaboraciones, pero con dos participaciones inesperadas: la voz de Moria Casán en “¿Quiénes son?” y la guitarra y coros de Ca7riel en “KO”. Además, Lali se anima a explorar la balada en “Incondicional” e indaga en ritmos más suaves y seductores en “Sola”. Por el disco también desfilan canciones como “Obsesión”, “KO” y “Ahora”.

Lali con una estética inspirada en Moria Casán en sus épocas de vedette

A pesar de su juventud, la carrera de Lali Espósito es realmente extensa. A los 7 años hizo su primera participación en el mundo de la televisión y desde allí no paró nunca de vincularse a la cultura, el arte, la música y la actuación, en múltiples proyectos y desafíos. Desde 2013 se abocó de lleno a su carrera como solista que la llevó a catapultarse como una de las estrellas locales más importantes de las últimas décadas.