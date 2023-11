escuchar

No todos los reconocidos actores comenzaron sus carreras poniéndose en la piel de algún que otro personaje secundario. Algunos participaron de publicidades y otros de doble de manos. Este fue el caso de Andrea Frigerio que lo contó este sábado en La Noche de Mirtha (eltrece) e hizo estallar de la risa a todos los presentes.

Al momento en el que Mirtha Legrand le recordó a Frigerio que trabajaron juntas en La Dueña (Telefe), la actriz contó cómo fueron sus primeros pasos en el mundo de la actuación. “La primera película que hice fue con Mariano Cohn y Gastón Duprat fue El ciudadano ilustre, que son los mismos autores y directores de Nada”, dijo y señaló a Luis Brandoni, protagonista de la serie de Star+, que también estaba como invitado en la mesa.

Andrea Frigerio, Damián De Santos, Alfredo Leuco y Luis Brandoni fueron los invitados de este sábado de Mitha Legrand (Foto: Instagram/@MirthaLegrand)

Y siguió: “Después hicimos juntos con Beto (Luis Brandoni) Mi obra maestra”. Al escucharla, Brandoni le dijo que era muy buena actriz.

Después de tocar varios temas, ‘la Chiqui’ le preguntó a Damián De Santo cómo fue que eligió la actuación para dedicarse a eso el resto de su vida. “Empecé gracias a Fernán Mirás que me llevó a zona de riesgo, había empezado a hacer una serie muy cercana de acá con Raúl Lecouna para canal 9 siendo extra”. En ese momento, Frigerio lo interrumpió: “¿Empezaste como extra?”, y él le contestó: “En ese momento, Lecouna contrataba a actores para que trabajaran como extra”.

Luego de que el actor contara su experiencia, Andrea sumó: “Yo también empecé como extra y con este dedo empecé”, dijo, entre risas mientras giraba su dedo índice y siguió: “Empecé como doble de manos de las trillizas de oro. Yo no sabía de qué se trataba. Me llamaron y me dijeron que iba a hacer una publicidad, la primera porque yo hacía castings y no quedaba y un día llegué al estudio y me dijeron ‘¿a ver vos tus manos?’. No tenía ni idea qué era ser doble de manos y me pusieron un pañal y una jarra de líquido azul”.

En ese sentido, la modelo mencionó que cada vez que metía el dedo en la jarra sonreía ante la cámara pensando que su rostro salía en pantalla y desató la risa del resto de los invitados.

Pero eso no fue todo, con intención de dar más detalles, De Santo se sumó a la anécdota y brindó detalles de su primera actuación. “Yo empecé adentro de una planta, yo fui árbol, la tiendita del horror. La tiendita del horror era una planta que cantaba en escena y se comía los actores. Pesaba 70 kilos y se manejaba con dos manillares, yo bajaba un kilo y medio por función. Yo salí a saludar y la gente decía ‘quién es este pibe todo transpirado´”, lanzó.

Pero los actores no solo coincidieron con sus divertidos inicios, sino también con una carrera desconocida. Antes de modelar, Andrea contó que estudió biología, mientras que Damián optó por la biología marina, sin saberlo, ambos estudiaron en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y abandonaron a los pocos años de comenzar. “¿Habremos sido compañeros? ¿Habremos sido novios?”, bromearon.