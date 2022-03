El Pollo Álvarez le declaró su amor a Leo Messi y Tefi Russo reaccionó: “Parece que vive con nosotros”

Luego de la victoria de la selección argentina contra Venezuela, Lionel Messi disfrutó de sus ratos libres en el país y se fue a ver la obra de teatro Inmaduros, protagonizada por Adrián Suar, Diego Peretti y un gran elenco. Una vez finalizada, el astro se subió al escenario y recibió el cariño de todos los presentes. Quienes tuvieron la posibilidad de acceder a los camarines, pudieron entablar un contacto más directo con el futbolista que se mostró totalmente accesible a la interacción.

Uno de los famosos que cumplió su sueño de estar mano a mano con Messi fue Joaquín Álvarez, más conocido en el ambiente del espectáculo como el Pollo, que se fotografió junto a él y su mamá, Celia. En su perfil de Instagram, donde cuenta con 954 mil seguidores, posteó ese momento y le dedicó sentidas palabras al hombre del Paris Saint Germain; las repercusiones no tardaron en llegar con las felicitaciones por su logro y una mención especial de su mujer, Estefanía Russo.

El posteo del Pollo Álvarez en alusión a la foto que se sacó con Lionel Messi Foto: Instagram @polloalvarez

“¿Por qué lo amo tanto si apenas lo conozco? Este pibe me representa en todo, absolutamente en todo. Es - sin exagerar- la persona que más alegrías me dio. Es, además, el mejor jugador del mundo hace años en este deporte, me encanta. Y sobre todo, en tiempos donde nos acostumbramos a que nos defrauden, el mejor de todos los argentinos. Lleva nuestra bandera por el mundo dejando en cada paso nuestro nombre y es el referente máximo de mi valor preferido: la humildad”, deslizó en su texto.

Y siguió: “Cuando hoy cualquier cuatro de copas se cree mil, él está en la tierra. Esta foto la sueño hace muchos años. Me la imaginé de mil maneras. A pesar de que con mi trabajo fui naturalizando el conocer gente admirable e increíble, fui sin darme cuenta perdiendo esa linda emoción, salvo con él y eso me gusta mucho. Junto a Celia, su mamá, me llamaron para que me acercara a saludar porque sabían que moría por hacerlo, pero que me daba vergüenza. Como un nene que quiere conocer a su ídolo pero no se anima.”

Adrián Suar, Lionel Messi y Diego Peretti. El astro argentino fue al teatro a ver la obra Inmaduros

“Por fin también nos conocimos con ella. Con quien hablo mucho y a quien también quiero sin conocerla tanto porque se repite el mismo patrón, buena gente, humilde, sencilla. Necesitaría otro capítulo aparte para hablar de esta madraza. En fin… hasta hoy, ¡la mejor foto de mi vida! Gracias @leomessi”, completó, en clara muestra de la admiración sobre el ex Barcelona.

Con una gran interacción, varios seguidores le comentaron la foto y entre todos ellos, se destacó el de su mujer, Tefi Russo, bajo el alias de su exitoso emprendimiento de cocina @inutilisimas. Con mucho humor, su pareja destacó en un comentario: “Casi que cuando pongo la mesa para cenar pongo un plato más porque parece que vive con nosotros de tanto que hablás de Leo, tus nervios, tu felicidad, tus suspiros y el volver a repasar ese momento una y otra vez desde anoche, habla solo una mínima parte de lo que lo amás. Me alegro por vos mi amor, tiremos abajo la foto del casamiento, ya fue. Va la de Messi”.

La respuesta de Tefi Ruso a la foto del Pollo Álvarez junto a Lionel Messi. Foto: captura de pantalla

Una vez que terminó la obra y el detrás de escena, Messi continuó su camino al predio que la AFA posee en Ezeiza, donde estuvo hasta este lunes alojado con la selección. A la salida del teatro, el idilio continuó puertas afuera, cuando la gente en la calle, separada por una valla, le expresó más cariño aún al ‘10′ que buscará conseguir su primer Mundial en Qatar.