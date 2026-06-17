El mensaje de Antonela Roccuzzo tras la victoria en el debut del Mundial y la tierna reacción de Leo Messi
La rosarina y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, dijeron presente en el Estadio Kansas City para alentar al capitán y, a su término, le dedicaron un amoroso mensaje en las redes sociales
- 2 minutos de lectura'
La selección argentina tuvo una noche soñada en el Estadio Kansas City. En su debut mundialista, goleó a Argelia con un hat-trick de Lionel Messi, que brilló como solo él sabe hacerlo. Hubo gritos, cánticos y hasta lágrimas de emoción. El capitán recibió una ovación y varias estrellas del deporte se rindieron a sus pies. Pero nadie celebró tanto como su familia. Como para no perder la costumbre, Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, dijeron presente en la cancha y, a su término, la rosarina compartió un posteo en Instagram que conmovió a más de uno.
“¡Vamos, Argentina! Con vos siempre, Leo Messi. ¡Sos increíble!“, expresó Roccuzzo. Sus palabras estuvieron acompañadas por tres postales en las que se las pudo ver junto a sus hijos en uno de los palcos VIP del estadio de los Kansas City Chiefs. Asimismo, mostró sus outfits: los cuatro usaron las camisetas titulares de la selección argentina con el diez en la espalda.
Este no es un detalle menor porque en cada torneo los cuatro se visten con la misma camiseta y, por cábala, la usan durante todo el torneo. Si lo respetan, en los próximos partidos que juegue la albiceleste, las lucirán orgullosos.
El posteo causó furor en las redes y ya acumula dos millones de “Me gusta”. Y el propio capitán de “La Scaloneta” no dudó en agradecerle a sus amores por el apoyo incondicional. “Los amo”, escribió, con cuatro corazones rojos.
¿Cómo sigue ahora el camino de la selección argentina en el Mundial? Vuelve a jugar el lunes 22 de junio a las 14 (hora argentina) contra Austria en el AT&T Stadium de Dallas y el sábado 27 a las 23 (hora argentina) frente a Jordania en el mismo estadio del estado de Texas en el cierre de la fase de grupos. Tras la victoria en el debut, la Argentina se ubica, temporalmente, primero en el Grupo J con tres puntos, seguido por Austria, que empató 3-1 en su debut frente a Jordania.
Otras noticias de Mundial 2026
España, Brasil y más. Los medios internacionales se hacen eco de la actuación de Messi en el debut de la selección
Messi reescribe la historia. La noche de la leyenda, del goleador récord y del hombre sensible: el mundo se rinde a sus pies
En Snapchat. El mensaje que publicó Haaland tras el hat-trick de Messi a Argelia
- 1
Jack Antonoff, el arquitecto del pop actual: por qué al socio creativo de Taylor Swift no le importan las tendencias
- 2
Supergirl, el estrepitoso fracaso que arruinó una saga millonaria y terminó en el olvido
- 3
El emotivo regreso de Chiche Gelblung en silla de ruedas a su programa y su impactante confesión
- 4
Quién toca en el Movistar Arena hoy: todos los recitales de la semana del 15 al 21 de junio de 2026