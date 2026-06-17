El mensaje de Antonela Roccuzzo tras la victoria en el debut del Mundial y la tierna reacción de Leo Messi

La selección argentina tuvo una noche soñada en el Estadio Kansas City. En su debut mundialista, goleó a Argelia con un hat-trick de Lionel Messi, que brilló como solo él sabe hacerlo. Hubo gritos, cánticos y hasta lágrimas de emoción. El capitán recibió una ovación y varias estrellas del deporte se rindieron a sus pies. Pero nadie celebró tanto como su familia. Como para no perder la costumbre, Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, dijeron presente en la cancha y, a su término, la rosarina compartió un posteo en Instagram que conmovió a más de uno.

Anto Roccuzzo celebró el triunfo de la Argentina con un posteo en sus redes (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

“¡Vamos, Argentina! Con vos siempre, Leo Messi. ¡Sos increíble!“, expresó Roccuzzo. Sus palabras estuvieron acompañadas por tres postales en las que se las pudo ver junto a sus hijos en uno de los palcos VIP del estadio de los Kansas City Chiefs. Asimismo, mostró sus outfits: los cuatro usaron las camisetas titulares de la selección argentina con el diez en la espalda.

Anto Roccuzzo y sus hijos dijeron presente en el debut de la selección (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Este no es un detalle menor porque en cada torneo los cuatro se visten con la misma camiseta y, por cábala, la usan durante todo el torneo. Si lo respetan, en los próximos partidos que juegue la albiceleste, las lucirán orgullosos.

La familia se lució con las camisetas albicelestes y, si siguen la cábala, van a usarlas en todos los partidos que juegue la Argentina (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

El posteo causó furor en las redes y ya acumula dos millones de “Me gusta”. Y el propio capitán de “La Scaloneta” no dudó en agradecerle a sus amores por el apoyo incondicional. “Los amo”, escribió, con cuatro corazones rojos.

¿Cómo sigue ahora el camino de la selección argentina en el Mundial? Vuelve a jugar el lunes 22 de junio a las 14 (hora argentina) contra Austria en el AT&T Stadium de Dallas y el sábado 27 a las 23 (hora argentina) frente a Jordania en el mismo estadio del estado de Texas en el cierre de la fase de grupos. Tras la victoria en el debut, la Argentina se ubica, temporalmente, primero en el Grupo J con tres puntos, seguido por Austria, que empató 3-1 en su debut frente a Jordania.