El radical cambio de look de Darío Barassi para un nuevo proyecto

Darío Barassi está en pleno rodaje de la serie Gutiérrez is mai neim de Disney+ y debido a esto, tuvo que cambiar parte de su aspecto para interpretar a un detective de la policía bonaerense. Desde sus redes sociales compartió un video de cómo fue la reacción de una de sus hijas cuando lo vio con parte de su cabeza pelada.

El actor se alejó de la televisión por un tiempo y hace días publicó las primeras imágenes de su nuevo rol ficcional junto a Yayo Guridi. La serie, que se estrenará en la plataforma de streaming, tiene como base la historia de dos policías que intentan descifrar crímenes en el conurbano bonaerense con un toque de humor.

Darío Barassi llamó a este video: "Chanchito colorado" (Fuente: Instagram/@dariobarassi)

Este martes, cuando subió el reel ante sus casi cinco millones de seguidores, el actor adelantó: “Liberada la pelada socialmente, empieza el contenido familiar, pero no apto para sensibles capilares. Este video se llama chanchito colorado”.

Al principio del clip se lo ve a Darío en el sillón de su casa, cuando una de sus hijas se acerca a él desesperada: “Pará que me tengo que hacer unas fotos, no me digas nada. No se te ocurra decirme pelado”. De inmediato, la pequeña empezó a repetir sin parar: “Pelado”.

Como respuesta y fiel al sentido del humor que lo caracteriza, Barassi dijo: “Vos sos la hija del pelado. Te van a empezar a decir ‘hija del pelado’. Hola a la hijita del pelado”. Luego de ello, ambos se rieron y abrazaron.

Darío Barassi interpretará a un subcomisario de la policía bonaerense que estará a cargo de descubrir el asesinato de un embajador (Fuente: Instagram/@dariobarassi)

Tras unos segundos en silencio, el actor insistió: “¿Con qué rima pelado?”. Después de hacer una cuenta regresiva, con la intención de que su hija adivinara la respuesta, contestó: “Rima con helado”. “Pelado, tomá helado sentado al costado de un chanchito colorado”, sentenció Barassi.

Una vez que este video se subió a su cuenta oficial, acumuló más de tres millones de reproducciones y superó los mil comentarios. Entre las opiniones de parte de sus seguidores, destacaron algunas como: “Me encanta verte con tu hija, me da mucha ternura, sos un padrazo”; “Tengo ansiedad por tu nuevo proyecto”; “No nos importa lo estético cuando hay un Barassi detrás” y “Pensé que era una máscara”.

Además de esos comentarios, otros fans del actor le pidieron que retorne lo antes posible el ciclo Ahora Caigo (eltrece). “Volvé Darío al programa”; “Volvé a la televisión, te extrañamos, el programa no es lo mismo”; “El programa se cae sin vos” y “El programa sos vos Darío, volvé”, expresaron. Cabe recordar que Leandro “El Chino” Leunis ocupó su espacio hasta su regreso.

La serie policial que protagoniza Darío Barassi y Yayo

Al inicio de esta semana, Darío Barassi mostró las primeras imágenes de la serie que encaró con Yayo. La misma se lanzará mediante la plataforma de Disney+, aunque todavía no se confirmó la fecha. En tanto, ambos actores se encuentran en pleno rodaje de los capítulos.

Gutiérrez is mai neim tiene como protagonista a Roberto Guitiérrez [interpretado por Barassi], un subcomisario de policía cuya trayectoria estuvo marcada por sus extravagancias más que por sus logros laborales. La producción está dirigida por Jesús Braceras, quien ya trabajó en otros proyectos como Monzón y Barrabrava.

Darío Barassi y Yayo interpretan a un conjunto de policías encargados de averiguar un importante crimen político (Fuente: Instagram/@dariobarassi)

Según la sinopsis oficial de la serie, las investigaciones policiales de Gutiérrez “están más marcadas por lo insólito que por el éxito profesional”.

Cuando el embajador ruso en la Argentina es asesinado, Roberto recibe el caso en sus manos, por lo que debe iniciar una ardua averiguación junto con su compañero, el teniente Rubén Torcoletti [interpretado por Yayo], para resolver el trasfondo del crimen.

