El posteo de Evangelina Anderson por el Día de la Madre que alimentó los rumores de crisis con Martín Demichelis

Durante las últimas semanas, la relación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis estuvo en el ojo de la tormenta. Todo comenzó cuando en LAM (América), Ángel de Brito y Yanina Latorre aseguraron que tras más de 15 años de relación y tres hijos en común, la pareja estaba separada. Incluso dejaron entrever que el ex director técnico de River Plate le habría sido infiel a su esposa con una azafata y que además tendría un hijo extramatrimonial de más de 20 años, fruto un amor de la adolescencia, en la localidad cordobesa de Justiniano Posse, de donde es oriundo.

Si bien luego de que estallaran los rumores, Evangelina Anderson rompió el silencio con un posteo en redes sociales y los desmintió, el fin de semana hizo una publicación por el Día de la Madre que llamó la atención de todos y aumentó los indicios de crisis. ¿El motivo? Subió ocho fotos y en ninguna apareció su marido.

En medio de los rumores de crisis, Anderson hizo un posteo por el Día de la Madre pero no incluyó a Demichelis (Foto: Instagram @evangelinaanderson)

Tras su salida del equipo millonario, Martín Demichelis firmó contrato para convertirse en el nuevo director técnico de Rayados de Monterrey, lo cual le requirió mudarse a México. Evangelina Anderson y sus dos hijas, Lola (11) y Emma (7) se despidieron de Buenos Aires y se instalaron con él. Por su parte, Bastián (15) el hijo mayor de la pareja, se quedó en la Argentina para continuar su carrera como futbolista en las inferiores de River Plate. Sin embargo, tan solo unos días después de su llegada, surgieron fuertes rumores de separación a raíz de presuntas infidelidades del exfutbolista.

En medio de las especulaciones sobre el estado de su relación, el domingo 20 de octubre, Evangelina Anderson celebró el Día de la Madre en redes sociales con una especial publicación. “Felicidades a todas las madres. En especial a las que extrañan a las suyas. Por cualquier motivo”, escribió en la publicación junto al emoji de un corazón negro. Sus palabras estuvieron acompañadas por ocho fotos, las siete primeras fueron de ella con Bastián, Lola y Emma en distintos contextos: durante unas vacaciones en la playa, en la pileta y en el sillón de su casa. Las mismas dieron cuenta de como crecieron los niños a lo largo de los años.

El posteo de Evangelina Anderson en el Día de la Madre (Foto: Instagram @evangelinaanderson)

La última foto que subió era de una frase que decía: “Te voy a elegir en todas mis vidas mamá, en todas”. Desde la Argentina, Bastián no dudó en responderle a su madre. “Te amo Ma”, escribió el adolescente. Lo que llamó considerablemente la atención de todos, y sobre todo dado el contexto, es que en ninguna de las fotos que subió Evangelina apareció Martín Demichelis, lo cual alimentó aún más los rumores de crisis.

La modelo no incluyó en el álbum de fotos a Martín Demichelis (Foto: Instagram @evangelinaanderson)

Cabe recordar que, luego de que en LAM (América) aseguraron que Anderson y Demichelis estaban separados y que incluso él le habría sido infiel con una azafata, la modelo rompió el silencio y negó la separación. “No suelo salir a desmentir cuando dicen pavadas porque sé que es lo que buscan. Pero, teniendo un hijo en Argentina hay un límite”, sostuvo a través de sus historias de Instagram. El mensaje estuvo acompañado por una foto de las manos de ella y su marido entrelazadas.

La ausencia de Demichelis en las imágenes no pasó inadvertidas (Foto: Instagram @evangelinaanderson)

Anderson celebró el Día de la Madre en México con sus dos hijas mayores (Foto: Instagram @evangelinaanderson)

Días atrás, Yanina Latorre afirmó en LAM que la pareja se separó en México: “Cuando a ella le preguntan los íntimos, les dice que está separada. Ya había existido el rumor de una tercera persona, lo había dado Tartu [Augusto Tartúfoli], y creían que era una opereta contra River”. En este sentido, la panelista contó que en Monterrey, Anderson habría recibido un mensaje que decía que Demichelis “está saliendo o estaba saliendo con una azafata de una aerolínea que conoció en un viaje de River. Dicen que ella se lo preguntó, él se lo confesó y lo echó”, señaló la panelista. A su vez, dijo que el DT no habría querido blanquear la separación en el club Monterrey “entonces está metiendo doble turno de entrenamiento para no decir que no está en la casa”.

