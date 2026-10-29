El reclamo de Mario Pergolini a Evelyn Botto por sus dichos sobre Carmen Barbieri: “Te va a escupir la comida”

A casi un año de haber blanqueado su relación, Federico Bal y Evelyn Botto siguen más juntos y enamorados que nunca. Si bien a pesar de su popularidad, suelen ser bastante reservados de su intimidad, cada tanto hacen revelaciones que dan mucho de qué hablar. Esta semana la actriz tuvo un intercambio en vivo con su suegra Carmen Barbieri y la honesta respuesta que le dio enfureció a Mario Pergolini, quien le recriminó el sincericidio que tuvo con la conductora: “¿Vos estás loca? ¿Este fin de semana comen juntos? Te va a escupir la comida, ya te lo digo".

“Vi que saliste en el programa de tu suegra hablando mal de ella”, le dijo Pergolini a Botto en la emisión del miércoles 28 de octubre de Otro día perdido (eltrece). “[Barbieri] Le tira: ‘La verdad, ¿qué tengo de malo como suegra?’. ¡Qué ganas de ponerle una pistola en la cabeza a la novia de tu hijo!“, cuestionó el conductor para contextualizar el tema. ”¡Cómo le vas a preguntar eso en vivo!“, coincidió Agustín “Soy Rada” Aristarán. ”Ella también, ¡las preguntas que me hace!”, recriminó Evelyn y agregó: ”A mí no me gustan mucho ni las notas ni los móviles porque, por lo general, los recortes nunca me favorecen”.

Botto y Bal blanquearon su relación en diciembre de 2025 (Foto: Instagram)

Sus comentarios hicieron referencia a la entrevista que tuvo lugar esta semana en el programa Con Carmen (elnueve). La conductora quiso saber cómo era como suegra y Botto, honesta, le reconoció que no le gustaban mucho los regalos que le hacía, desde stickers para el inodoro hasta organizadores de anillos y pañuelos, puesto que no usa esos accesorios. “No voy a usar eso, Carmen, pero te los recibo igual. Entonces, en un momento tuvimos la charla de: ‘Carmen tenés que parar’”, comentó. “Pensé que lo decías por mi bien, pero por el bien tuyo lo dijiste”, le respondió Barbieri entre risas.

El intercambio entre Carmen Barbieri y Evelyn Botto

“Perdón que nos metamos, pero salió en todos lados. Yo creí que le iba a decir: ‘No Carmen, sos divina’, la careteás. Pero, no, le tira: ‘Regalás muchas cosas que no sirven para nada’”, lanzó Pergolini sobre la respuesta que le dio Botto a su suegra. Ella le recriminó que eso no fue exactamente lo que pasó: “Le dije que compraba mucha cosa en aplicación china y tenía que parar”.

Pergolini le recriminó a Botto que expresara públicamente su descontento por los regalos que le hizo Barbieri. “No me gusta la gente que te regala algo y vos le decís: ‘¿Alguna vez me viste con esto?’. ¿Vos estás loca? ¿Este fin de semana comen juntos? Te va a escupir la comida, ya te lo digo. O ya le está llenando la cabeza al hijo", lanzó.

Mario Pergolini cuestionó a Evelyn Botto por decirle a su suegra Carmen Barbieri que no le gustaban los regalos que le hacía (Foto: Captura)

Por su parte, Botto afirmó que la secuencia fue propia del humor de Barbieri, que “es picantísimo, de revista”, y dio a entender que con su suegra lograron desarrollar un nivel de confianza que le permite decir estas cosas. Asimismo, destacó que ella es honesta y que prefiere devolver un regalo si no le gusta y no va a usarlo.