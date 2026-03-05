Fede Bal contó la pelea que tuvo por Evelyn Botto al inicio de su relación: “¿Cómo vas a hacer eso?”

La relación entre Federico Bal y Evelyn Botto aún marcha sobre ruedas. Ninguno de los dos escatima en revelar intimidades de la pareja y además suben fotos a sus redes y no dudan en mostrarse juntos y a los besos en público. Sin embargo, en las últimas horas el conductor sacó a relucir una tensa pelea que tuvo con la actriz por los comentarios que le hizo el guardia de seguridad de su barrio.

Evelyn Botto y Fede Bal continúan juntos y enamorados (Foto: Captura de pantalla Olga)

El miércoles 4 de marzo en Perros de la calle (Urbana Play), Bal habló de los inicios de su relación con Botto. Contó que al principio, antes de ser novios, ella solía ir a su casa en un auto de aplicación. Desde la guardia se comunicaban con él para avisarle de su presencia, a fin de que autorizara el ingreso, pero cuando llegaba, él advertía que algo no estaba bien. Cuando él le preguntaba qué le pasaba, ella le decía que nada. Indagó reiteradas veces hasta que un día ella explotó: “Te lo voy a decir”.

“El tipo de la puerta es el mismo que el de la otra vez y el anterior. Se hace el chistoso y me tira: ‘¿Usted es de apellido Pereyra? ¡No! ¡Esa es la de la semana pasada!’“, dijo Botto, según reveló Bal. Todos en el piso quedaron atónitos. ”Y la semana pasada me dijo: ‘¿Usted es Zelaya? ¡No, esa es la que viene mañana!“, siguió. Si bien se pudo advertir que los comentarios habrían sido con humor, la persona en cuestión le habría insinuado a la actriz, aparentemente en broma, que su pareja tenía encuentros con otras mujeres.

Fede Bal dio detalles de una pelea que tuvo con Evelyn Botto al inicio de su relación (Foto: Instagram/@balfederico @evelynbotto)

Bal aseguró que cuando se enteró de esto, agarró su auto y fue hasta la entrada para encarar al guardia. “¿Cómo va a hacer eso? Porque encima no es verdad, ¿y cómo se lo explico a Evelyn que no es verdad? Se está haciendo el gracioso y me está costando carísimo", arremetió. “Te hacés el picante porque debés ver que los dos jugamos, pero ¿viste cuando alguien quiere usar el humor y no sabe cómo?”, sentenció molesto.