El reencuentro de Wanda Nara y Mauro Icardi en Buenos Aires que alimentó los rumores de reconciliación

La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi conmovió al mundo del espectáculo. A pesar de que el rosarino tenga una imagen más vinculada al fútbol, su unión matrimonial con la mediática lo hizo estar en el radar de los medios de comunicación que siguieron el día a día de su vida desde que llegó a Turquía para vestir la camiseta del Galatasaray.

Tras varias idas y vueltas, Wanda comunicó su separación de Icardi hace dos meses. Este hecho fue reforzado con un viaje a Río de Janeiro y el regreso a la Argentina de la actriz, quien decidió no dar declaraciones acerca de la ruptura matrimonial que incluye también el cuidado de Francesca e Isabella, las dos hijas en común con el delantero con pasado en el Inter de Milán, Sampdoria, entre otros equipos.

Wanda Nara le sacó una foto a Mauro Icardi y Valentino López

A pesar de seguir en comunicación vía WhatsApp e Instagram, Icardi esperó al final de la temporada en Turquía para tomarse un vuelo hacia la Argentina y así estar más cerca de Wanda y de sus dos hijas. Apenas arribó al país, el futbolista, desde su departamento ubicado en la zona de Núñez, decidió sacar una foto con el estadio Mas Monumental de fondo e incluyó el emoji de una casa en una storie que rápidamente abrió la posibilidad de una posible reconciliación.

Días más tarde, Wanda y Mauro volvieron a reencontrarse en el club River Plate para observar el desempeño de Valentino López, el hijo de la modelo con Maximiliano López, quien disputó un partido de la Octava División contra Racing.

La reacción de Mauro Icardi a la publicación de Wanda Nara

Junto a Icardi y Valentino, Wanda decidió tomarles una foto a ambos en un almuerzo que se llevó a cabo en la zona de Nordelta. “Hoy almuerzo con dos bombers”, detalló la mediática para definir a las dos personas que quedaron retratadas en la postal.

A raíz de este posteo temporal, que dejó abierta la puerta a un posible acuerdo entre las partes para retomar la relación, Icardi decidió dar un paso adelante al repostear la storie, a la que le agregó emojis de cara con corazones.

La publicación de Wanda Nara que le pondría un freno a la posible reconciliación con Mauro Icardi

Por su parte, Wanda, quien es una persona muy activa en las redes sociales, prefirió ser más cautelosa y así lo indicó en un posteo donde aclaró que “la soledad es adictiva”. Con muchos vaivenes, la historia entre la actriz y el futbolista pinta para tener muchos más capítulos.

El día que Wanda Nara confirmó su separación de Mauro Icardi

En una decisión dolorosa tanto para ella como para él, Wanda decidió comunicarle a sus seguidores el fin de la relación con el futbolista. “Con lo difíciles que son los finales y lo mucho que a mí me cuestan. Me toca prender la tele o ver en redes versiones que no son reales. Pero lo acepto porque es parte de lo mano, de quien soy”, explicó hace varias semanas la mediática.

El mensaje de Wanda tras la separación de Mauro Icardi (Foto: captura Instagram/@wanda_nara)

Por último, en un escueto comunicado, informó que no hubo terceros en discordia. “Decidí separarme de Mauro. Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco es un error. No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola. No hay culpables ni terceros, lo nuestro fue siempre más fuerte que lo exterior. La prioridad mía siempre fueron mis hijos y hoy más que nunca. Gracias por el respeto”, cerró.

