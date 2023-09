escuchar

Racing Club y Boca Juniors se enfrentaron este miércoles a la noche por los cuartos de final de la Copa Libertadores, y por su paridad en el resultado y juego se tuvo que definir desde los penales. Sin dudas, el héroe de la noche fue Sergio “Chiquito” Romero, quien atajó dos de los remates para darle la clasificación al cuadro “xeneize”. Y tras consumarse la clasificación a semifinales, su esposa Eliana Guercio le dedicó un romántico mensaje.

“La Academia” y el “Xeneize” jugaron el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, competencia que reúne a los mejores equipos de Sudamérica. El partido se presentó friccionado y parejo en el Cilindro de Avellaneda; sin embargo, ninguno de los dos equipos logró sacarse ventaja durante tora la serie. Por ende, el pase a semifinales se tuvo que definir desde el punto de penal, una instancia en el que Sergio Romero es especialista.

Sergio Romero le ataja el tercer penal a Leonardo Sigali LUIS ROBAYO - AFP

Desde el primer penal, “Chiquito” Romero impuso su jerarquía tapándole el remate al defensor Gonzalo Piovi, quien se caracteriza por ser un gran ejecutante.

El segundo penal a cargo de Juan Fernando Quintero no lo pudo atajar; no obstante, le tapó la ejecución al capitán Leonardo Sigali. Al mismo tiempo, todos los pateadores del equipo visitante convirtieron sus ejecuciones: Exequiel Ceballos, Edinson Cavani, Lucas Janson y Marcos Rojo.

Al conocerse que Boca Juniors había avanzado a la siguiente instancia, los futbolistas y el cuerpo técnico corrieron hacia el arquero, quien fue la figura indiscutida de la serie. Sin embargo, debido a su surgimiento en ese club y su declaración de que es hincha de Racing, Sergio Romero celebró la victoria sin festejos desmedidos en señal de respeto.

“Me voy con dolor y tristeza. Que la gente me putee no me gusta. Todos saben que soy hincha de este club, pero hoy me debo a Boca. Yo vine a demostrar que soy un arquero con plena vigencia. No festejé porque soy hincha de este club y me toca defender el arco de Boca y pude mantener el arco en cero”, indicó luego del encuentro.

El romántico mensaje de Eliana Guercio para Chiquito Romero tras ser el héroe de Boca en los penales: "Imposible amarte más" Instagram: @elianaguercio12

Al día siguiente, su esposa Eliana Guercio, quien se mostró en reiteradas oportunidades en el palco de La Bombonera, le dedicó un romántico posteo a su esposo. “Imposible amarte más. Sos mi vida y mi pasión”, escribió en colores azul y amarillo.

Además, le agregó un emoji de corona sobre la imagen en la que se lo ve al arquero besándose la mano izquierda, es decir, donde lleva la alianza de su casamiento. Romero le dedicó cada una de las tapadas que lo posicionaron como figura de la serie.

El exfutbolista de la selección argentina le respondió: “Te amo loca. Ustedes son mi vida”, manifestó con relación a su esposa, y sus hijos Meghan y Luca Romero.

Con este resultado, Boca Juniors se ubicó como uno de los mejores cuatro de América y en semifinales se enfrentará a uno de los máximos candidatos, como lo es Palmeiras, quien llegó a esta instancia luego de golear 4 a 0 la serie ante Deportivo Peireira.

El día tentativo del primero encuentro es el miércoles 27 de septiembre en La Bombonera, mientras que la vuelta en Brasil sería el miércoles 4 de octubre- Ambos buscarán un lugar en la final en el Maracaná, Río de Janeiro.