El desconsolado pedido de Eliana Guercio a Andrés Nara en medio de la preocupación por la salud de Wanda

escuchar

La salud de Wanda Nara se convirtió en el centro de atención tras darse a conocer que el miércoles permaneció internada en el sanatorio Los Arcos de la Ciudad de Buenos Aires. Tanto Wanda, como su círculo íntimo conformado por Mauro Icardi, Kennys Palacios, Zaira y su mamá Nora, no han hablado al respecto. Sin embargo, su padre Andrés Nara, quien está distanciado de su hija, inició un recorrido por diversos medios de comunicación hablando de su hija. Esa postura enfureció a Eliana Guercio, quien no dudó en cruzarlo en vivo.

Desde hace ocho años, Wanda y Andrés Nara no tienen un vínculo fluido, debido a diversas diferencias que la empresaria prefiere resguardar en su intimidad. Sin embargo, los recientes rumores acerca de su cuadro de salud hicieron que el hombre se interesara en recaudar información al respecto. El miércoles por la tarde, se acercó a la institución médica, donde Wanda ingresó por un malestar y debió quedar internada. Sin embargo, no logró verla ya que le habían dado el alta cuando él llegó. Desde entonces, pide mediáticamente que se brinde información.

Hay un gran hermetismo en torno a la salud de Wanda Nara (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

En este contexto, el convocado al Bailando 2023 (América) fue invitado a Polémica en el bar (América), donde reiteró el pedido de comunicación por parte del entorno de su hija. Además, replicó los rumores que se crearon en torno al delicado tema, aunque no cuentan con la palabra oficial de la involucrada o un parte médico. La postura del hombre no fue del agrado de una de las panelistas del ciclo, Eliana Guercio, que a medida que lo escuchaba empezó a llorar.

Por largos minutos, Eliana no pudo emitir palabras debido a la gran angustia que atravesó. Sin embargo, al momento que se recuperó, cuestionó a Nara: “No estás respetando su tiempo. No tenés que estar acá”. “Acabás de decir que tiene que hacer un tratamiento”, intervino Flavio Mendoza, en el mismo tono.

El tenso ida y vuelta de Eliana Guercio y Andrés Nara

“Yo no te voy a dar clases de madre ni de padre porque estoy aprendiendo todavía. Ahora, sos el papá, sos quien más la tiene que cuidar. Vos sabés que a ellos les hace mal que estés acá, y en cualquier programa de televisión. Ellos necesitan que vos los ayudes, no que hables de ellos. Vos no tenés que estar acá ni para hablar del clima”, arremetió la panelista, sin poder contener las lágrimas.

Visiblemente molesto, Nara excusó que muchos hablan al respecto sin saber detalles de la interna con su hija. Sus palabras generaron revuelo en la mesa, y nuevamente la panelista lo cruzó. “Cuando hay un tema de enfermedad hay que esperar resultados, vos no tenés que estar acá”, aseguró, y además, le pidió que colabore con su hija y deje de aparecer en televisión, en este delicado momento.

“Vos no me vas a venir a dar clases de padre. Vos estás muy sensible y no quiero abusarme, pero se hablan muchas pavadas, vos dijiste que el padre fue a ser cholulo”, señaló el hombre, elevando la voz.

En la misma línea, aseguró que al ser parte de la familia mediática, él puede aclarar lo que crea necesario sobre el asunto, postura que mantiene firme. “Tu hija es muy querida, te vas a ganar muchos enemigos así”, augurió la panelista. Por lo contrario, el señalado indicó que es necesario para él hablar sin dar detalles ni confirmaciones, tal como le pidió su hija Zaira, con quien sí se comunicó en las últimas horas.

Wanda Nara se llamó a silencio respecto a su cuadro de salud AFP

A medida que avanzaban los minutos, el ambiente se tornó más tenso. “Yo también soy frontal, y lo que decías es mentira”, acusó el hombre a la panelista en referencia a una información que brindó acerca de un expreso pedido de Zaira para que él no se presente en el programa en vivo. “Como padre me merezco que su madre (Nora Colosino), Mauro (Icaridi) y ella (Wanda) me den información”, exigió, y allí Eliana aseguró que “se lo merece” si es buen padre, lo que - para ella- no lo era, ya que estaría “defraudando” a su hija con tal exposición.

Para culminar con el tenso ida y vuelta, Andrés Nara expresó el requisito que tiene para no continuar con su recorrido en los medios. “Ella (Wanda) me tiene que llamar y decir: ‘Pá quedate tranquilo, yo estoy así, pero no des declaraciones”. Eliana no coincidió con Andrés Nara al asegurar que no está en condiciones de tener exigencias para con su hija.

LA NACION