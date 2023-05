Eliana Guercio y Chiquito Romero: un amor que sorteó prejuicios, dudas y ya lleva 15 años y cuatro hijos en común

escuchar

Sergio “Chiquito” Romero ya había fichado a Eliana Guercio antes de conocerse en 2008, en un boliche de Comodoro Rivadavia al que ella había ido a hacer una presencia y él estaba, casualmente . Cuando este romance se hizo público nadie creyó que duraría, sobre todo por la diferencia de edad (y los prejuicios): ella le lleva diez años. Sin embargo, los protagonistas de esta pareja estaban muy seguros de lo que sentían. Ella dejó todo para seguirlo y desde entonces, escriben una historia de amor que ya lleva 15 años y cuatro hijos en común.

La primera vez que se vieron ella estaba en su mejor momento, con mucha exposición, protagonizando revistas y comedias en la avenida Corrientes y también había pasado por “Bailando por un sueño”. Y él iniciaba una prometedora carrera en Europa, luego de su paso por Racing y de lucirse en la Selección Sub-20. Chiquito acababa de firmar contrato con el AZ Alkmaar de los Países Bajos y estaba a punto de viajar. Sobre ese momento, Guercio contó en Intrusos: “Nos conocimos en un acto de presencia en Comodoro, que fue la única vez que viajé sin un amigo y que alguien se pudo acercar a mí. Menos mal que no viajó (risas). Sergio había estado el día anterior en ese boliche y le dijo a los de seguridad que iba a volver al otro día a buscarme. Cuando me enteré, empecé a sacar cuentas de si podía ser mi hijo (risas). Después la cuñada me dijo que estaba muerto de amor por mí y que había ido al boliche solo para verme, así que ahí empezamos a charlar . Cuando nos empezamos a enamorar, Sergio me dijo que estaba seguro que quería estar conmigo y formar una familia. Le dije que ‘no’ en la primera cita, en la segunda empecé a dudar y la tercera acepté, para mí era él. Me acuerdo que la familia de él y la mía no querían vernos juntos . Nadie quería, todo el mundo pensaba que estaba mal, menos nosotros dos. Mi mamá me dejó de hablar durante diez días hasta que Sergio me pidió su número y la llamó”.

Una boda de apuro

Se casaron a los pocos meses de conocerse, apurados por viajar a Europa, donde él ya estaba jugando. La boda fue el 16 de octubre de 2008, en el registro civil de Lanús. “Este es el nacimiento de mi familia, algo mucho más importante que mi carrera profesional”, dijo ella a la salida del registro, ya con la libreta roja en la mano y radiante.

Se fueron a vivir a Europa y se mudaron varias veces, según los clubes en los que jugara Romero: vivieron en los Países Bajos, en Mónaco, en Inglaterra y en Italia antes de volver al país para que él se pudiera sumar a Boca el año pasado. “Junto a mi esposa entendimos que era una muy buena posibilidad venir a Boca. Creo que fue una de las mejores decisiones de mi vida”, dijo Romero en una conferencia de prensa.

A dos años de conocerse y casarse tuvieron a su primera hija, Jazmín (13), en 2012 llegó Chloe (11) y en 2018, agrandaron la familia al recibir a Meghan (5). En tanto, Luca Gael nació en febrero del año pasado.

En la actualidad, él sigue luciendo la remera de Boca y ella volvió al ruedo mediático: por la mañana, forma parte del equipo que tiene Santiago del Moro en FM 100, en El club del Moro, y por la noche, desde ayer, se la puede ver en la renovada mesa de Polémica en el bar bajo la conducción de Marcela Tinayre.

Todo por amor

Eliana, que ya había hecho producciones de Gerardo Sofovich en teatro (El champagne las pone mimosas) y televisión (La peluquería de Don Mateo), y también había estado en “Bailando...” y Patinando por un sueño de Marcelo Tinelli, no dudó en abandonar todo para seguir a su marido. De hecho, estaba haciendo la comedia La fiesta del lago y renunció. “No queríamos estar separados ni un segundo” , contó alguna vez en una entrevista radial y sumó: “Yo estoy feliz con lo que logré en la vida. Encontré el amor y esa es mi prioridad. Al trabajo lo disfruto, da gratificaciones, pero siempre es más importante el corazón. Por eso me voy con Sergio”.

Y hace unos años dijo que jamás se había arrepentido de su decisión, aunque cabía la posibilidad de que no le fuera bien en el amor. En ese caso, Guercio contó que el mismo Gerardo Sofovich le había prometido que le daría trabajo si volvía. No hizo falta porque la pareja continuó y ella se alejó de los escenarios, y bajó su perfil.

A poner los puntos

Eliana Guercio y Sergio Romero, durante el último embarazo que atravesó la pareja

Pocas veces abren las puertas de su intimidad, aunque ella no pierde ocasión de hablar por su marido si lo cree necesario. O de defenderlo con uñas y dientes si siente que se lo disputan. En 2014, durante el Mundial de Brasil, Chiquito Romero fue piropeado públicamente por Rihanna que escribió en sus redes sociales: “Romero is on point (está a punto)”. Ni lerda ni perezosa, Eliana respondió: “Si salimos campeones, se lo presto una semana”. Y después aclaró: “Sergio está a punto, es hermoso por dentro y por fuera. Y además, es un excelente padre. Agradezco a Dios la familia que formamos juntos”.

Y sobre los comentarios negativos que recibió Romero en la final del mundo ante Alemania, ese mismo año, opinó: “Las críticas que recibió Sergio fueron duras, pero a él lo fortificó y lo hizo laburar muchísimo, con más ganas. Están todos muy contentos, él lo toma muy natural, es cero revancha, es muy buena gente. Yo sería distinta”.