El romántico posteo de Cristina Pérez para anunciar su compromiso con Luis Petri: “No hubo plan, solo irrumpió el amor”

A mediados de octubre del 2021 y después de protagonizar una entrevista que los dejó con ganas de conocerse más, Cristina Pérez y Luis Petri comenzaron a salir y blanquearon su relación después de ser vistos muy acaramelados mientras paseaban por las calles de San Telmo. Ahora, menos de tres años después, la feliz pareja anunció su compromiso y la periodista utilizó sus redes sociales para dedicarle un romántico posteo a su futuro marido. “Te amo Luis Petri, amo tu corazón noble y tu valentía”, señaló la conductora.

Luis Petri y Cristina Pérez viven una historia de amor (Foto: Instagram @cris_noticias)

A lo largo de su extensa carrera como periodista, Cristina Pérez tuvo la posibilidad de hablar con múltiples figuradas destacadas no solo del mundo de la política sino también del espectáculo, del deporte, del arte, entre otros. Sin embargo, en 2021 hizo una entrevista telefónica que, en tan solo diez minutos y sin que ella supiera, cambiaría el curso de su vida.

“Él (Luis Petri) era diputado y yo le hice una nota por teléfono”, contó la periodista, meses atrás, durante su paso por PH: Podemos Hablar (Telefe). Y agregó: “La primera vez que lo escuché hablar me gustó. ‘Habla en prosa este hombre’, dije. Pero me parecía alguien más grande, yo no lo conocía. Cuando fui a postear la nota para publicarla, dije: ‘¡Qué bombón!’”.

Cristina Pérez reveló detalles de su relación con Luis Petri

Aunque en un principio sus intercambios de mensajes estuvieron limitados a temas referidos estrictamente a lo profesional, lentamente comenzaron a entrar en confianza, hasta el punto en el que el exdiputado oriundo de Mendoza la invitó a que tomaran un vino juntos.

Sobre su primer encuentro, la conductora de Telefe Noticias expresó: “Estaba re nerviosa. Él se dio cuenta, y es muy firme, muy seguro. Entonces, llegó con el vino bajo el brazo, nos dimos un beso en la mejilla e hizo como un gesto para darme como un abrazo y nos abrazamos. No nos conocíamos y estuvimos como un minuto abrazados. Yo sentí que lo conocía de toda mi vida, no te miento. No sé cómo uno llega a sentir eso porque no tiene explicación”.

Cristina Pérez y Luis Petri anunciaron su compromiso instagram @cris_noticias

A partir de ese primer encuentro, nunca más se separaron y, menos de tres años después, anunciaron que tomaron la decisión de llevar su relación un paso más allá. Luego de que la noticia fuese confirmada en la portada de revista Caras, Pérez acudió a sus redes sociales para sumar un breve pero romántico escrito en el que le dedicó unas tiernas palabras a su futuro marido.

Junto a una serie de fotos que los retrataron en una bodega mendocina, ella expresó: “En nuestro primer abrazo supe que era él y mi mamá que me conoce como nadie me dijo: ‘Hija, con este hombre te vas a quedar para siempre’”.

Cristina Pérez y Luis Petri blanquearon su relación a finales de 2021 instagram @cris_noticias

Sobre el momento en el que tomaron la decisión de intercambiar votos, detalló: “Y un día sentimos en el pecho la necesidad de prometernos amor y estamos muy felices de compartirlo. Nos comprometimos de una manera tan inesperada como conmovedora. No hubo plan. Solo irrumpió el amor y lo supimos. Como me pasa desde que escuché su voz. Siento certeza”. Finalmente, cerró: “Te amo Luis Petri, amo tu corazón noble y tu valentía”.

LA NACION