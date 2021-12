Sin tapujos, Cristina Pérez lanzó una confesión en vivo: “Creo que encontré al amor de mi vida”

Cristina Pérez fue entrevistada por Germán Paoloski y en un momento la charla derivó hacia sus vínculos de pareja. Entonces, la conductora de Telefe Noticias, tras la pregunta de si ahora estaba con el amor de su vida, no dudó en reconocerlo.

“¿Sin amor, no hay nada en la vida?”, arrancó la periodista en No es tan tarde (Telefe). Enseguida el conductor aprovechó el tema. “Sin embargo, ella dice que no tuvo un gran amor, que fueron ciclos a lo largo de su vida, hombres importantes seguramente pero no está ese gran amor ¿Será acaso este que está ahora?”, preguntó Paoloski.

“Es como aventurado decirlo, ¿no?, pero creo que a esta hora de la noche se puede decir. Yo creo que encontré al amor de mi vida”, respondió Cristina Pérez en referencia a su novio, el dirigente radical Luis Petri.

Cristina Pérez contó que está muy enamorada

“Ella es de Tucumán, él es de Mendoza. Se conocieron en Buenos Aires y es la nueva tira de Telefe”, bromeó el conductor del ciclo, como si anunciara el comienzo de una ficción televisiva.

Una relación que empezó con un vínculo laboral

Cristina Pérez se mostró públicamente junto a su nueva pareja en octubre pasado, tras asistir al concierto de la soprano Verónica Cangemi en el Teatro Colón. Luis Petri, es un dirigente mendocino de origen radical que integra la alianza de Juntos por el Cambio.

Ambos se conocieron, luego de que Cristina Pérez le realizara una entrevista. “Con él nos conocimos hablando primero muy formalmente de vinos, porque es de Mendoza; después de fotografía, también hubo un poco de retórica, porque a los dos nos gustan las palabras”, contó la conductora en una entrevista con LA NACION.

Cristina Pérez se mostró en lo que fue la primera salida oficial como pareja con Luis Petri.

Y precisó: “Cuando se la agradecí (la nota), hubo un intercambio muy respetuoso hasta que, después de un tiempo largo, quedamos en tomar un vino. Del vino al amor creo que hay un camino sencillo”.

“La sorpresa empezó cuando siendo dos perfectos desconocidos nuestra conversación tomaba una profundidad como si nos hubiésemos conocido de toda la vida. Nos dimos un abrazo sin decirnos una palabra de tres minutos y sin soltarnos. Ahí empezó todo”, agregó.

Y en cuanto a las razones de cómo fluyó rápidamente la relación con Petri, Pérez explicó: “Los dos venimos de una vida de muchos sacrificios para construirnos. Los dos somos apasionados en lo que hacemos. Tenemos una vocación profunda, yo por el periodismo, él por la política. Compartimos valores, sueños, ideas”.