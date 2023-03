Juana Viale sorprendió al anunciar que se va a trabajar a Europa: “Me gusta lo concreto”

escuchar

Juana Viale reapareció en los medios de comunicación. Sin aún confirmar su vuelta a la televisión, la nieta de Mirtha Legrand asistió junto a la diva de los almuerzos a la avant premiere de Ringo, gloria y muerte, la serie inspirada en la vida del campeón argentino Oscar “Ringo” Bonavena que se estrena este viernes por Star+.

En medio de renovados rumores de romance con el deportista y ambientalista Yago Lange, Juanita dialogó con Socios del Espectáculo (eltrece) y explicó cuáles son sus proyectos laborales para este 2023 y dejó la puerta abierta para un regreso a la televisión junto a Mirtha, en un formato que resiste el paso del tiempo.

A la hora de brindar detalles de lo que será su próximo trabajo, Juanita sorprendió al periodista con el dato de una obra de teatro que encabezará en España en el mes de mayo. “Voy a hacer teatro, eso es lo más próximo que tengo. Va a ser en el mes de mayo, en España. No puedo contar mucho porque no está todo terminado. Pero, si no me equivoco, el 22 de mayo es el estreno allá”, afirmó la actriz y conductora.

Juana Viale anunció que hará teatro en Europa

Tras esta declaración, el cronista quiso saber más.“Van a ser dos semanas de función, es una obra de un dramaturgo uruguayo llamado Sergio Blanco y la dirección será del argentino Cristian Morales”, completó Juana.

Cabe destacar que su última incursión en teatro fue en la obra El Ardor, realizada el año pasado en Uruguay, con un elenco conformado por Julián Calvino, Joaquín Berthold y Santiago Magariños donde ella protagonizó el personaje de Rita, una maestra de apoyo escolar.

Juanita no confirmó su vuelta a la televisión

Uno de los puntos importantes de la entrevista fue su posible retorno a eltrece con Almorzando con Juana, algo que no confirmó pero tampoco descartó. Según expresó la nieta de Mirtha, actualmente se encuentran en negociaciones con el canal para llegar a buen puerto con una oferta concreta y tentadora.

Juanita Viale en su rol de conductora

“No sé nada, todavía. Están en tratativas”, graficó la actriz, con un cierto grado de escepticismo acerca de su retorno. A su vez, fiel a su estilo, jugó con la intriga del periodista y delegó todo el trabajo a Ignacio Viale, quien se dedica a representarla y ocuparse de los números de su contrato. “Estoy esperando una propuesta que me cierre y me siente bien. Nacho habla por mí, me aburre esa parte, a mí me gusta lo concreto”, completó.

Sin lugar a la especulación, Juanita viajará el próximo mes para el viejo continente, donde estará inmersa en los ensayos de la obra de teatro y a su retorno, habrá que aguardar por una resolución de su futuro laboral, que posiblemente esté vinculado a su rol de anfitriona en la mesa junto a varios invitados, de diversos ámbitos.

