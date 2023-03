Gastón Trezeguet habló de la detención de Marcelo Corazza y fue contundente: “Que le caiga el peor de los castigos”

escuchar

Tras la detención de Marcelo Corazza, el ganador de Gran Hermano 2001 y quien fue acusado de integrar una banda organizada dedicada a la corrupción de menores, su exhermanito y actual productor de Telefe, Gastón Trezeguet, se refirió al tema en diálogo con Intrusos (América) y fue tajante.

Gastón Trezeguez habló de la detención de Marcelo Corazza y fue contundente

El 20 de marzo y tras una ardua investigación, Marcelo Corazza fue detenido por las autoridades luego de ser señalado como parte de una organización que trasladaba niños desde Misiones a Buenos Aires para que fueran abusados. Junto a él, también fueron detenidos Andrés Fernando Charpenet, Raúl Ignacio Mermet y Francisco Rolando Angelotti.

Según pudo saber LA NACION en base a fuentes judiciales, se los acusa de “haber conformado una organización destinada a reclutar menores y mayores de edad en situación de vulnerabilidad, con el fin de someterlos a la práctica de relaciones sexuales y explotación sexual sin su consentimiento, ya fuere por intercambio de dinero o por satisfacción personal o de terceros”. El martes por la mañana, tras ser retirado de la fiscalía, quien fue productor de Telefe hasta el momento de su detención aseguró: “Soy inocente”.

Marcelo Corazza, el ganador de Gran Hermano 2001 y quien fue acusado de integrar una banda organizada dedicada a la corrupción de menores (Instagram)

En las últimas horas, quien se sumó al debate en torno a la inesperada situación fue Gastón Trezeguet, quien además de ser parte del mundo de Gran Hermano desde su paso por el programa más de dos décadas atrás, fue uno de los jugadores que llegó a la final con Corazza en la edición del 2001. “Mi opinión es como la de muchos. Me da tristeza, me da asco, me da repulsión”, disparó el actual integrante del panel de analistas del popular reality durante un móvil con el magazine conducido por Florencia de la V.

Asimismo, señaló: “Ya el simple hecho de estar hablando del tema, no me gusta. No me siento cómodo”. Y sentenció: “Me parece que, si es lo que están diciendo todos, que le caiga todo el peso de la ley y me parece que es así como tiene que ser”.

Marcelo Corazza, el ganador de la primera edición del reality Gran Hermano realizada en 2001 y actual productor del mismo programa, fue detenido

Sobre la misma línea, dejó en claro que la noticia lo tomó por sorpresa y que “no lo esperaba para nada”. No obstante, aclaró: “Imaginate que desde que salí de la casa en el año 2000 hasta ahora que empezó este programa, no lo volví a ver a Marcelo. Pero igual te sorprende”.

En cuanto al impacto que la noticia tuvo dentro del canal en donde el acusado se desempeñaba como productor, explicó: “Se vivió con sorpresa y asombro. Ahora hay que esperar qué dice la Justicia”. De la misma manera, dejó en claro que desde las autoridades de la empresa no recibió ninguna limitación al momento de hablar sobre la denuncia con la prensa. “En este canal me conocen hace veinte años, saben cómo pienso. Nadie dice ni baja línea. Por lo menos, a mi no”, apuntó.

A 20 años del primer Gran Hermano: Marcelo Corazza, Daniela Ballester, Tamara Paganini y Gastón Trezeguet el día de la final de 2001 donde se conoció al ganador Captura de video

“¿Pensás que puede llegar a ser inocente?”, quiso saber el entrevistador. Tajante y a modo de cierre de la nota, Trezeguet expresó: “No lo sé, realmente no sé. Pero no me jugaría por ninguna de las dos cosas. A esta altura uno se sorprende de cualquier cosa. Lo que sí te puedo decir es que le caiga el peor de los castigos si llega a ser culpable”.

