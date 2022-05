Cristina Pérez reveló el peculiar gesto de amor que la une a su novio Luis Petri

La periodista Cristina Pérez fue una de las estrellas invitadas este sábado al programa PH Podemos Hablar, por Telefe, y sorprendió a todos al revelar que se tatuó una letra “L” en la muñeca en honor a su novio, el exdiputado nacional por la provincia de Mendoza, Luis Petri.

“Estoy feliz”, resaltó al decir que Petri es el amor de su vida. Entonces, el conductor del ciclo, Andy Kusnetzoff, aprovechó la oportunidad para preguntarle cómo comenzó la relación y si se conocieron en una entrevista. “Claro, el era diputado y yo le hice una nota por teléfono”, afirmó Pérez. “Habían presentado un pedido de juicio político al presidente por la fiesta de Olivos y uno de los firmantes era Mario Negri, que no me podía atender en ese momento. Entonces, yo le pedí a mi productor que me buscara a alguien más de los que firmaba, con lo cual tampoco elegí”.

Cristina Pérez se tatuó una "L" por su novio Luis Petri

La conductora de Telefe Noticias dijo que el flechazo fue casi instantáneo. “La primera vez que lo escuché hablar me gustó -porque, mirá vos, periodista-, ‘habla en prosa este hombre’, dije. Pero me parecía alguien más grande, yo no lo conocía. Cuando fui a postear la nota para publicarla, dije ‘¡qué bombón!’”, sostuvo entre risas y aclaró que, de todas maneras, se tomaron un buen tiempo para avanzar.

“Él me agradeció, yo le agradecí. Después, intercambiamos un par de comentarios. Lo primero que hablamos fuera de lo profesional -porque estábamos los dos cuidando todo- fue del vino, porque él es de Mendoza. No sé por qué hablamos del Cabernet Franc y ahí empezó a salir la charla”, relató la periodista, y subrayó: “Pasó un montón de tiempo y seguíamos hablándonos re formalmente”.

En aquel entonces, el medio de comunicación que utilizaban era el chat de Instagram. De hecho, Pérez indicó que, cuando el entonces diputado se animó a invitarla a tomar ese “famoso vino”, ni siquiera tenían los número de teléfono de cada uno.

Luis Petri acompañó a Cristina Pérez a la ceremonia de los premios Martín Fierro (Foto: Instagram @cris_noticias)

La primera cita fue en el departamento que tiene la periodista en Puerto Madero. “Acepté que viniera a tomar algo a casa”, dijo ella y contó que estuvieron los primeros tres meses tratándose de “usted”; incluso en la intimidad, según reveló -con algo de vergüenza- ante la insistencia de todos en el estudio.

A continuación, la periodista confesó que se puso “re nerviosa” cuando lo vio por primera vez, y siguió: “Él se dio cuenta, y es muy firme, muy seguro. Entonces, llegó con el vino bajo el brazo, nos dimos un beso en la mejilla e hizo como un gesto para darme como un abrazo y nos abrazamos. No nos conocíamos y estuvimos como un minuto abrazados. Yo sentí que lo conocía de toda mi vida, no te miento. No sé cómo uno llega a sentir eso porque no tiene explicación”.

"C y L, Cris y Luis": los tatuajes de Cristina Pérez y Luis Petri (Foto: Instagram @cris_noticias)

Acto seguido, sorprendió a los presentes con un detalle hasta ahora desconocido de la pareja. “Ahora tengo tatuada su inicial en la mano”, dijo con una sonrisa y mostró la “L” que inmortalizó en su muñeca izquierda. Además, explicó que el diputado se hizo una “C” en la suya.

Luis Petri y Cristina Pérez viven una historia de amor (Foto: Instagram @cris_noticias)

Tras ello, la conductora de Radio Rivadavia continuó con el relato y dijo que, después de esa primera cita, pasó un buen tiempo hasta que se dieron el primer beso. De hecho, antes hubo un intercambio de correspondencia. “Nos escribimos una carta cada uno y él me decía ahí que no sentía que me había encontrado, sino que me había reencontrado. Que nos estábamos reencontrando. Sentimos eso, que estábamos escritos para llegar a ese lugar”, recordó Pérez.