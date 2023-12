escuchar

Evangelina Anderson y Martín Demichelis son una de las parejas más consolidadas del mundo del espectáculo, desde que comenzaron a enviarse mensajes en 2007 y se enamoraron, hasta ahora, que llevan más de 15 años juntos. En este marco, la modelo argentina compartió un video en donde festejó su nuevo aniversario con el DT de River.

Con la canción “Bailando bachata” de Chayanne, la influencer compartió un clip en donde se puede ver una recopilación de los momentos más especiales de la pareja. Allí aparecen besándose en el día de su casamiento, de vacaciones en varias partes del mundo, ya sea en la playa o la montaña, y también unas postales vintage de su juventud.

“Un día como hoy, pero 16 años atrás”, comenzó diciendo la esposa del exfutbolista, en una publicación en su cuenta de Instagram, dejándole en claro a sus seguidores el gran amor que se tienen hasta el día de hoy.

Vale recordar que la pareja siempre se mantuvo unida en todos los importantes momentos de la carrera de cada uno, desde vivir en Alemania, hasta volver a Buenos Aires, par acompañar al DT en su nueva etapa en River, el club de sus amores.

En ese sentido, sumó: “Quien diría que era el comienzo de algo tan hermoso, intenso y verdadero. Él, quien no solo se convirtió en mi marido, sino en mi mejor amigo, confidente, mi amor eterno y el papá de mis hijos, él, quien mejor me mira, quien mejor me abraza... Te quiero, por lo menos, en 16 vidas más. Feliz aniversario Demi”.

Como era de esperarse, la emotiva dedicatoria no pasó desapercibida en la red social, ya que acumuló cerca de 90 mil Me Gusta y cientos de comentarios por parte de sus seguidores, que se alegraron por la noticia.

“¡La pareja más bella del mundo!”, “¡Qué belleza de pareja!, y no solo por fuera... se nota el gran amor que se tienen, que los une”, “Ay, me acuerdo como si fuese ayer cuando salieron las primeras fotos de ustedes”, “Yo los amo, son la pareja Argentina más linda”, fueron algunos de los comentarios que más resonaron.

La historia de amor de Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Todo comenzó años atrás, cuando la modelo trabajaba en Carlos Paz durante la temporada de verano, momento en que comenzaron intercambiar mensajes de texto. O eso creía él, ya que realmente cayó en la trampa de un amigo que se hizo pasar por la modelo para hablar con él. De todas formas, todo terminó por darse, puesto que esa broma se convirtió en la excusa perfecta para que las celebridades se conocieran en la vida real.

La pareja tuvo tres hijos y ahora viven en Buenos Aires

Por lo que ellos mismos revelaron, su primera conversación fue en el 2007 y, a partir de ese momento, no se separaron más y comenzó su historia de amor. Al comienzo de su relación, se dio la esperada llegada de sus dos primeros hijos, Bastián y Lola, por lo que la familia se empezó a consolidar cada vez más.

Luego, en el 2015, decidieron dar otro importante paso para su relación, ya que dieron el sí y se convirtieron en marido y mujer. Una vez casados, se agrandó una vez más con el nacimiento de Emma, su hija más chica.