Tras haber estado peleadas durante más de una década, parece que Evangelina Anderson y Wanda Nara dejaron de lado su rivalidad e hicieron borrón y cuenta nueva. Después de varios guiños que indican una supuesta reconciliación entre ambas, la esposa de Martín Demichelis contó la verdad sobre su vínculo con la empresaria mediática.

Todo comenzó hace dos semanas atrás, cuando le preguntaron a Eva sobre la amistad que formó su hijo mayor con Valentino López, el hijo más grande de Wanda con Maxi López, ya que ambos juegan en la Novena de River Plate. Ante esto, ella respondió: “No me sorprendió”. Al escucharla, el cronista de Intrusos (América TV) le consultó si se tomaría un café con la esposa de Mauro Icardi. “Sí, por supuesto. La gente se piensa que nosotras estamos enemistadas por algo que se armó, no sé, prescribió. No quiero delatar edades”, manifestó entre risas y siguió: “La gente evoluciona, crece, somos mamás y todo eso fue porque las dos estábamos en una obra de teatro y se arma todo para que la gente vaya a ver la obra”.

Pero ese no fue el único gesto conciliador de la modelo que integra el staff de Los 8 escalones (eltrece). En las últimas horas, utilizó su cuenta de Instagram, donde tiene 3.6 millones de seguidores, para compartir un video en el que mostró su imponente outfit para el programa que conduce Guido Kaczka, momento que musicalizó con “Bad Bitch”, la canción con la que Wanda se lanzó como cantante.

Acto seguido, la participante de El Bailando de Italia replicó el reel y le dedicó un piropo a la panelista. “Muy diosa”, le dijo junto al emoji de corazón rosa, lo que dejó en evidencia que no quedan secuelas de aquella enemistad.

Ante este panorama, desde el programa que conduce Flor de la V fueron a buscar a la Evangelina Anderson y le preguntaron si se había reconciliado con Nara. “Compartiste el tema que hizo Wanda, ¿está todo bien entre ustedes? Después de todo lo que pasó...”, la indagó el cronista. “Sí, sí. ¡Me encanta el tema!”, contestó ella. “¿Limaron asperezas?”, insistió el notero. “Yo ya no sé cómo explicarlo. Siempre me preguntan lo mismo. Fue un problema de adolescentes… No hay reconciliación porque no hay pelea. Ella es mi vecina, vive arriba. Está todo bien. Fue un problema adolescente. Nuestros chicos se llevan bien, son muy amigos. Van al cole juntos...”, cerró.

Cabe destacar que el conflicto entre Evangelina y Wanda comenzó cuando la empresaria mediática estaba iniciando su relación con el exfutbolista Maxi López. Por aquel entonces, durante una temporada en Carlos Paz, la esposa de Demichelis dijo que el novio de la rubia se le había insinuado, algo que desató el enojo de Nara.

Pero eso no fue todo. Años más tarde, cuando Evangelina Anderson fue elegida por la revista española Sport como acreedora al Balón Rosa, distinción para la mujer más bella vinculada con el mundo del fútbol, la mujer de Mauro Icardi no tardó en expresar su enojo a través de su cuenta de X (ante Twitter). “Me mata la gente que gana un concurso de web y hace tanta ceremonia. Eso sí, cuando los eliminan del Bailando con un 85% a un 15%, hay fraude”, arremetió la empresaria.