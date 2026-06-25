El sentido posteo de Las Trillizas de Oro a 8 años de la muerte de Geñi, la hija de María Eugenia

Desde hace ocho años, los 25 de junio son un día difícil para Las Trillizas de Oro. La muerte de Eugenia “Geñi”, la hija mayor de María Eugenia Fernández Rousse y Horacio Laprida, a los 34 años como consecuencia de un cáncer de mama, provocó una tristeza inimaginable en toda la familia. Ellos se ocupan de mantener vivo su recuerdo todos los días, pero especialmente en el aniversario de su fallecimiento. Este jueves, compartieron un emotivo posteo que conmovió profundamente a sus seguidores.

“Ocho años ya pasaron… Te extraño cada día más. Nos dejaste a Cesitar y a Cala, que son el fiel reflejo tuyo. Seguí cuidándonos y ayudándome a seguir", se pudo leer en la publicación, junto a una dulce foto de Geñi y su madre, María Eugenia. Asimismo, el 11 de junio, día que Geñi hubiese cumplido 42 años, publicaron en su cuenta de Instagram una foto de ella y escribieron: “Feliz cumple, Geñi”, con el emoji de un corazón verde y una paloma blanca.

El mensaje de Las Trillizas de Oro en el octavo aniversario de la muerte de Geñi (Foto: Instagram @lastrillizasoro)

Geñi era licenciada en Artes Visuales por la Universidad del Museo Social Argentino y docente de artes plásticas. Murió el 25 de junio de 2018, dos semanas después de haber cumplido 34 años. Fue diagnosticada de un cáncer de mama que se propagó hasta el cerebro. Pasó sus últimos días internada en el Hospital Alemán de la Ciudad de Buenos Aires acompañada por su familia. Tenía dos hijos, César (apodado cariñosamente Cesitar) y Cala, junto a su pareja, el arquitecto César Bustos.

Geñi hubiese cumplido 42 años el 11 de junio (Foto: Instagram @lastrillizasoro)

En una entrevista con Hola! Argentina en 2019, María Eugenia Fernández Rousse dijo que la muerte de Geñi “fue un shock” para sus otros tres hijos, Laura, Pilar y Nano. “Fue muy duro. Aparte, nunca sé si la situación con mis nietos me hace bien o mal. Me hace bien por ellos, pero por otro lado no dejo de estar recordando y extrañando a Geni. Es como un puñal, un cincuenta y un cincuenta. Y a ellos les pasa lo mismo”, se sinceró.