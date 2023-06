El emotivo mensaje de Las Trillizas de Oro a cinco años de la muerte de Geñi: “En cada mirada de César y Cala”

escuchar

Geñi falleció el 25 de junio de 2018, a causa de un cáncer de mama que se propagó en su cuerpo. Las Trillizas de Oro, María Eugenia, María Emilia y María Laura Fernández Rousse la recuerdan cada día y, como en cada fecha destacada, este domingo compartieron un sentido mensaje a modo de homenaje a través de las redes sociales. “Te extrañamos mucho”, señalaron.

Geñi, la hija mayor de María Eugenia, murió hace cinco años, a los 34 años. La joven pasó sus últimos días internada en el Hospital Alemán, tras el diagnóstico de un cáncer de mamá que atravesó y la detección posterior de tres tumores más en la cabeza. Tuvo dos hijos junto a su pareja, el arquitecto César Bustos, César y Cala, y se dedicaba a la docencia de artes plásticas y al arte.

Las Trillizas de Oro le dedicaron un sentido mensaje a Geñi Instagram: lastrillizasoro

“Cinco años sin vos, pero estás en cada mirada de Cala y César. Te extrañamos mucho”, escribieron en las redes oficiales de Las Trillizas de Oro, junto a una imagen de Geñi en blanco y negro. El pasado 11 de junio, habría cumplido 39 años.

“Fue un shock para Laura, Pilar y Nano, muy duro”, señaló María Eugenia en 2019 a LA NACION, en referencia al fallecimiento de su hija. Y agregó: “Aparte, nunca sé si la situación con mis nietos me hace bien o mal. Me hace bien por ellos, pero, por otro lado, no dejo de estar recordando y extrañando a Geñi”.

Una de las trillizas será abuela: su celebración

En medio de las noticias que acechan a Las Trillizas de Oro, las celebridades anunciaron una gran novedad: Sonia Zavaleta, la hija de María Emilia, está embarazada de su primer bebé y, así, su mamá se convertirá en abuela por sexta vez, a los 62 años. Como es habitual, compartieron su momento a través de las redes sociales.

María Emilia, junto a sus hijas, Emilia y Sonia, quien está a punto de convertirse en mamá Instagram @lastrillizasoro

“Disfrutando unos días con mis chicas y alguien especial que Meme está esperando con ansias”, compartieron desde la cuenta oficial de Instagram, junto a una fotografía de María Emilia y sus dos hijas mujeres, en un paseo por las calles de Uruguay. En la instantánea, se pudo observar la panza de embarazada de la joven, que será mamá próximamente.

María Emilia de Las Trillizas de oro anunció que será nuevamente abuela (IG @lastrillizasoro)

Además, el pasado 21 de abril, las trillizas compartieron un divertido video para anunciar la célebre noticia. En el clip, María Eugenia le consultó a María Laura: “¿Cuántos nietos tenés vos?”. Fue entonces cuando recordó que tiene nueve, fruto de sus tres hijos con Ernesto Trotz, Bárbara, Paulina y Ernesto. ““Yo tengo tres nada más, me quedé corta”, apuntó la pareja de Horacio Laprida.

“Yo tengo cinco y medio”, advirtió María Emilia, una respuesta que desconcertó a sus dos hermanas, quienes permanecieron expectantes a su explicación. Entonces, apareció Sonia al lucir panza de embarazada, y expresó: “Buen día”. Ante la sorpresa de María Laura y María Eugenia, ambas consultaron: “¡Qué panzota querida! ¿Es uno?”. “No sabemos”, respondió divertida la futura abuela, que tendrá su sexto nieto próximamente, tras la célebre noticia.

