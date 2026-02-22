Las Trillizas de Oro anunciaron que se agranda otra vez la familia y esperan al nieto número 22

En un abrir y cerrar de ojos, las Trillizas de Oro anunciaron que esperan al nieto número 22. El pasado jueves, Sonia Zavaleta, la hija menor del matrimonio entre María Emilia y el polista Clemente Zavaleta, anunció la llegada de Rosa, su segunda hija.

Este sábado, aun sin procesar del todo el nacimiento de esa pequeña, María Eugenia Fernández Rousse, más conocida como Coca, aprovechó la grabación de un video para confirmar la llegada de un nuevo nieto.

Las Trillizas de Oro confirmaron la llegada del nieto 22

“Bueno, inicialmente las chicas venían a conocer a Rosa pero Coca nos tiró un notición. Ampliaremos”, detalla la descripción del clip que se hizo viral en las redes sociales.

Con una puesta en escena armada para dar la noticia, María Emilia Fernández Rousse (Meme) tenía a Rosa entre sus brazos y comenzó un diálogo del que formaron parte sus dos hermanas. “Hola Rosa, hola bombona, ¿te acordás quién soy? Soy Meme, si nos conocimos en el sanatorio. ¿Te acordás? Bueno, te voy a contar algo...“, lanzó. Tras esta breve introducción, María Eugenia se sumó y dijo que las facciones de la bebé son iguales a las de Enero, el primer hijo que tuvo Sonia Zavaleta con Isidro Escalante.

La publicación de Las Trillizas de Oro y el comentario de Maru Botana

Por su parte, Maria Laura, con un tono de voz bajo para no despertar a la bebé, dijo: "Yo tengo nueve nietos. Es como la colonia, vos tenés que venir a la colonia de Iaia porque tenemos cinco mujeres. Lo vas a pasar bárbaro“.

Acto seguido, para sorpresa de sus dos hermanas, María Eugenia retrucó: “Y yo tengo cinco, pero escúchame una cosa, te voy a contar algo. Y se lo voy a decir también a Meme y a Iaia. Me está mirando. Voy a ser abuela”.

Ante esta noticia, María Laura y María Emilia reaccionaron incrédulas, sin poder creer la llegada de un nuevo nieto. “¿Otra vez?“, dijeron, al unísono. ”No, es el cuento de nunca acabar. No cuenten conmigo”, cerraron el video que generó un sinfín de sensaciones.

Las Trillizas de Oro celebraron la llegada del nieto número 22 Instagram: @lastrillizasdeoro

Al instante, distintas celebridades y usuarios de todo el mundo festejaron la puesta en escena de las Trillizas de Oro y dejaron su comentario para celebrar la llegada de un nuevo hijo al mundo. “Jaja, las amo”, indicó la cocinera Maru Botana.

“Felicitaciones, Coca”; “Son todo lo que es Amor y amar. Bienvenida Rosa”; “Me perdí chicas, ¿cuántos son en total? Jajajaja!!! Hermosa familia”; “Están hermosas las recuerdo y quiero tanto tres abuelas” y “¡Qué hermosas que son! Qué linda noticia", fueron algunas de las menciones destacadas.

La felicitación de los usuarios en las redes sociales

María Eugenia, alias Coca, está casada con Horacio Laprida y tuvo cuatro hijos: Eugenia -quien falleció en junio de 2018-, Horacio Jr, Laura y Pilar. Hoy en día, Coca es abuela de cinco nietos: César y Cala -por parte de Eugenia-, León y Romero -por parte de Pilar- y Otto -por parte de Laura-.

El término “ampliaremos” del video obedece a que todavía no se sabe, públicamente, cuál de los tres hijos de María Eugenia va a ser el que la convierta a Coca por sexta vez en abuela.