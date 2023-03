El sincericidio de David Harbour ante la temporada final de Stranger Things: “Ya es hora de que termine”

escuchar

Los fanáticos de Stranger Things esperan ansiosos el anuncio de la fecha de estreno de la quinta temporada, que dará final a la mítica serie que llegó a Netflix el 15 de julio de 2016. La desaparición de Will Byers dio a conocer la fidelidad de sus amigos y de su madre, así como las “cosas extrañas” que suceden a su alrededor. Ahora, las aventuras en el pueblo de Hawkins regresarán con la entrega final, que se espera que aterrice en 2024. Uno de los actores realizó un apunte contundente hacia la producción de los hermanos Duffer: “Ya es hora de que termine”, sentenció.

“Lo gracioso es que, cuando comencé el rodaje, nunca quise que terminara. Por eso, me encanta la serie. Creo que es un gran espectáculo, incluso si yo no estuviera en él”, señaló David Harbour, el actor que da vida a Jim Hopper en la ficción, durante una entrevista en exclusivo con Discussing Film. Y siguió: “Ahora, estamos a casi nueve años de filmar la primera temporada y creo que ya es hora de que termine. Pero es, por supuesto, muy agridulce. Hay una tristeza ahí. Pero también todos crecimos y es hora de que dejemos ese nido e intentemos otras cosas y proyectos diferentes, y dejar que los Duffer prueben cosas diferentes también”.

Trailer oficial de Stranger Things, temporada 4, volumen 2

Aunque no se conoce fecha de estreno, los creadores de Stranger Things, Ross y Matt Duffer, revelaron el nombre del primer capítulo de la quinta entrega, el episodio 501: The Crawl (El rastreo, en su traducción del inglés). “En la primera temporada, estábamos asombrados de que Netflix nos dejara hacer esto. Aún nos queda bastante por introducir, pero, más allá de lo sobrenatural, ahora tenemos muchos personajes, la mayoría de los cuales siguen vivos, y es importante cerrar esos arcos”, apuntó Ross. Y señaló: “Muchos crecieron desde la primera entrega, así que hay un punto de equilibrio entre darles tiempo para completar sus arcos dramáticos y también atar los cabos sueltos y hacer nuestras revelaciones finales”.

ARCHIVO-. Stranger Things llegará a su fin con la quinta temporada

En tanto, el enigmático intérprete de Jim Hopper aseguró que, aunque está emocionado, también se siente “agotado” con sobreponer distintos proyectos a la vez. “Siento que necesito una siesta. Solo al pensar en 2023, ya sé que va a ser una locura. No es nada como lo que hice antes. Pero Stranger Things tenía que irse. ¡Tenemos que ponernos en marcha, porque los niños crecen y tenemos que filmarlo!”, advirtió.

Otros proyectos

Harbour no solo se encuentra en medio de la temporada 5 de Stranger Things. También regresará este año como Red Guardian en el MCU con Thunderbolts de Marvel Studios y apareció como Ernest en Tenemos un fantasma (We have a ghost), donde da vida a un silencioso y divertido espectro, que se basó en el cuento de Geoff Manaugh, que tiene el mismo título. “Me gustaba mucho la idea de interpretar a un personaje sin voz, pero era un gran desafío. Pensé que sería algo muy interesante de hacer, el tener que transmitir y revelar todas esas cosas sin decir una palabra”, expresó el actor.

El actor protagonizó Tenemos un fantasma, de Netflix Instagram: dkharbour

Aunque el intérprete sabía que no pararía ni un segundo. “Estaba aterrorizado, por si no funcionaba y no podría hacer una de ellas. Voy a correr de un lado a otro entre sets de Atlanta, pero creo que seré capaz. Va a ser mucho trabajo, pero es una bendición, estoy en proyectos increíbles. Así que estoy bien con estar exhausto”, puntualizó.

