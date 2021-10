El sorpresivo gesto que Antonela Roccuzzo tuvo con Wanda Nara tras la separación con Mauro Icardi

Desde la publicación el sábado pasado de un filoso posteo en Instagram en la cual Wanda Nara envió un mensaje enigmático que derivó en una crisis con su esposo Mauro Icardi por una supuesta infidelidad con Eugenia “la China” Suárez, la polémica se convirtió en un tema ineludible de la conversación en redes sociales. Y Antonela Roccuzzo, pareja de Lionel Messi, no se quedó al margen.

“Feliz día a mí. Gracias por hacerme la mamá más orgullosa del mundo. Son mi vida”, publicó Wanda el domingo pasado por el Día de la Madre junto a una fotografía con sus hijos pese a la crisis que está atravesando. Roccuzzo, quien está en París acompañando a Lio en el PSG, club del cual forma parte Icardi, le dio un like a la publicación, demostrando su apoyo.

Wanda compartió una foto por el Día de la Madre. Fuente: Instagram

“No solo hay charlas en Instagram, por Telegram también y llamadas que ella encontró. Ahí se pudrió todo”, contó este lunes Yanina Latorre en Los ángeles de la mañana. Luego de un fin de semana lleno de especulaciones y mensajes enigmáticos en las redes sociales, el ciclo de eltrece se metió de lleno en la separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi y reveló los detalles detrás de la ruptura.

“Tengo toda la historia entera. La China está involucrada. Hay conversaciones post escándalo entre Wanda y Benjamín Vicuña. Hay de todo”, adelantó la panelista, generando intriga entre sus compañeras. Mientras que Ángel De Brito confirmaba que la separación es un hecho, el periodista aseguró que Wanda ya está pensando en el divorcio y hasta ya se habla de un posible viaje a la Argentina para buscar reparo en su familia y amigos.

Wanda no es la que empieza a desconfiar, él la empieza a cuestionar a ella. Le pidió la clave del teléfono, le leyó el Instagram y ella le dio el teléfono sin problemas. Ahí ella le pide su teléfono a él. Le encontró conversaciones con la China en Telegram, ella pidiéndole verlo, que lo quería ver en un bar, le mandaba videítos grabando la serie“, relató mientras confirmaba que el la tiene agendada como CS.

“Algún día tenemos que salir de joda vos y yo, en alguna parte del mundo donde no te conozcan“, escribió Suárez mientras Icardi contestaba: “Para qué? Ya me aburrió la joda”. Tras leer y mostrar el chat públicamente, el conductor de LAM prometía más mientras Latorre aseguraba que fue la ex de Benjamín Vicuña quien “encaró” al futbolista en las redes. “La China inicia la charla; él le likea una foto y ella le escribe, le dice que está en Europa, que la llame y él arranca. La conversación sigue por Telegram”, reveló.