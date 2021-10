Rodrigo De Paul habló de los rumores que lo vinculan a la China Suárez

La polémica que despertaron las acusaciones de Wanda Nara a Eugenia “La China” Suárez por haber, supuestamente, intercambiado mensajes, fotos y videos con su marido, Mauro Icardi, generaron también un sinfín de especulaciones sobre las relaciones de la actriz con otros hombres. Entre ellos, quedó pegado Rodrigo De Paul, el jugador de la Selección argentina y el Atlético de Madrid.

Por un lado, la cuenta de Instagram @chusmeteando1 publicó una captura de pantalla de un mensaje que le habían enviado y que decía: “Hola. Te paso una información de primerísima línea, por favor mantener el anonimato. Rodrigo De Paul, el jugador de la Selección se separó de su mujer. Él está solo en Madrid y ella se quedó acá en Buenos Aires. ¡Y ya hay varias famosas argentinas correteándolo! Por si te sirve la información”.

A su vez, Ángel De Brito compartió en sus redes una foto del mediocampista de 27 años que está en pareja con Camila Homs y tiene dos hijos, Francesca y Bautista, donde adelantaba: “No lo sabe nadie. Se enteró LAM”.

Habló Rodrigo De Paul sobre los rumores con la China Suárez

Sin embargo, en la mañana del martes, en la previa del partido que De Paul tiene que jugar por Champions League con el Atlético de Madrid, el futbolista le escribió al periodista Flavio Azzaro, quien en el programa La Primera, de Crónica HD, reveló su conversación.

“Rodrigo, te metieron en todo este quilombo, ¿qué pasó?”, le mandó primero el periodista deportivo al jugador, quien contestó: “Flavio querido, sí, boludo, se volvieron locos. No la vi en mi vida a la China, no sé quién dijo eso”.

Camila Homs y Rodrigo De Paul junto a su hija Francesca Instagram @camihoms

A su vez, De Paul le juró por su hija mayor: “Amigo, por Francesca que en la vida hablé, me comuniqué o algo, no la conozco, no nada, no entiendo de dónde”.

La figura de la Selección argentina hizo alusión también a su pareja, con quien vive en Madrid. “Me da bronca por Cami, boludo, mi mujer se come este garrón pobrecita. Pero bueno ya está, no me meto, mañana se olvidan seguro”, comentó.