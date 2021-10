LAM en vivo: la crisis de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez en Los Ángeles de la Mañana

11.45 | La amenaza de Icardi a Wanda Nara

Yanina Latorre confirmó este martes que Wanda viajó el lunes por la tarde a París junto a Mauro Icardi, pero aseguró que “siguen separados”. “Wanda es representante legal y ella también tiene un contrato. Si ella no volvía él tampoco, él la amenazó con renunciar”, reveló la panelista.

Y aclaró: “No se reconciliaron y siguen separados, pero son padres y son socios”. En este sentido, contó que están en la misma casa, pero que no comparten el cuarto. A su vez, remarcó que “Wanda está que se la llevan los demonios”, haciendo referencia a que sigue muy enojada con su esposo.

En torno a su rol como representante de Icardi, Latorre informó que ella “tiene la firma puesta como representante legal, osea que si él no se presenta a trabajar la directamente responsable es Wanda”. Y reveló que Icardi fue convocado este lunes por el Paris Saint-Germain para la Champions League, confirmó su presencia y este martes no se presentó. “Ni Icardi ni Wanda responden el celular y no están en el mismo lugar”, reveló la angelita.

La foto de Wanda Nara con su hija menor, Francesca, regresando a París en un avión privado el lunes 18 por la tarde Instagram: @wanda_icardi

11.30 | El llamado de un involucrado

Ángel de Brito reveló en el programa que el lunes por la tarde recibió un llamado de un famoso al que vincularon con la China Suárez, pero que no nombraron al aire. En el programa, Yanina Latorre había contado: “Ella lo cuernea a él (Benjamín Vicuña), él la descubre, con un actor mega conocido, protagonista de dos grandes éxitos. La descubre por el teléfono, ella no lo niega. Ella asume todo, no públicamente”, contó la panelista.

Y agregó: “Es con un actor con el que había un vínculo, casado con una actriz. Es todo lo que voy a decir”, aclaró la angelita sin dar nombres. Aunque inmediatamente surgieron dos: Gonzalo Heredia o Luciano Castro. Y un dato, sacó al segundo del radar: “El actor sigue casado (Castro se separó de Sabrina Rojas), la mujer del actor se enteró, se perdonaron los cuatro. No lo voy a decir, porque lo saben ellos y hay niños de por medio. Yo lo voy a contar cuando estén los cuatro separados”, indicó Latorre. En Twitter, Heredia pidió que no se lo involucre.