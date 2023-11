escuchar

Si queremos conocer a Matthew Perry más allá de Chandler Bing el streaming por ahora no nos ayuda demasiado. Podría decirse en principio que resulta tan fuerte la identificación entre el malogrado actor y su icónico personaje de Friends que el resto de su carrera en el cine y la TV queda inevitablemente en un segundo plano.

Pero no toda la vida artística de Perry se reduce a un solo personaje. Y cuando se trata de recorrer su carrera aparecen muchos espacios vacíos apenas comprobamos que la inmensa mayoría de las películas y las series que contaron con la participación del actor fallecido el 28 de octubre pasado no está disponible en las plataformas locales. Como si los 236 episodios de Friends, sumados al programa especial de reencuentro estrenado en 2021 como The Reunion alcanzara para completar nuestra mirada sobre la obra artística de Perry.

Las diez temporadas completas de Friends y The Reunion están disponibles en HBO Max, la misma plataforma que incluye en su catálogo dos de los títulos más conocidos del dispar y casi siempre ocasional recorrido de Perry en la pantalla grande, que en su mayoría está instalada dentro del terreno de las comedias románticas.

Matthew Perry y Salma Hayek compartieron cartel en la película Un impulsivo y loco amor Collage

Quizás la película que en su momento despertó más expectativas en relación con el actor fuera de la serie que lo consagró es Un impulsivo y loco amor (Fool Rush In, 1997), de Andy Tennant. El estreno coincidió con el momento de mayor popularidad de Perry en Friends y su presencia protagónica responde en línea directa a ese factor. Como partenaire fue elegida la mexicana Salma Hayek, que por entonces también era vista en el mundo como la actriz latina de mayor potencial y carisma. Ahora forma parte del catálogo de HBO Max.

Aquí, como es de esperar, Perry repite algunos de los clisés de su personaje más popular. Como Chandler, el Alex Whitman de Un impulsivo y loco amor es un neoyorquino muy simpático, integrado a la cultura corporativa (es un empresario dedicado a los negocios de bienes raíces) y poco comprometido en términos afectivos. Enviado a Las Vegas por negocios, conoce allí a una fotógrafa mexicana (Hayek) y el flechazo inmediato se transforma en una noche de amor ardiente. La chica se esfuma a la mañana siguiente y reaparece a los tres meses con la noticia de que está embarazada.

A partir de allí se sucederá una serie de encuentros y desencuentros que invertirán la lógica de cualquier relación: el amor surgirá (o no) después del forzado casamiento. Abundan los gags, los estereotipos étnicos y una química no muy lograda en la pareja. Perry lo reconocería años después en sus memorias, al confesar que no tuvo demasiado en cuenta algunas sugerencias de Hayek para construir ese vínculo de ficción. La mexicana, conocida por su temperamento fuerte, tampoco habló con mucho entusiasmo de esta comedia amable y fácil de olvidar después de verla.

También en el catálogo de HBO Max está disponible 17 otra vez (17 Again, 2009), de Burr Steers, otra comedia que responde a la conocida fórmula de intercambios entre personas (en este caso un adolescente habitando el cuerpo de un adulto) a partir de algún conjuro o circunstancia de ribetes fantásticos. Perry interpreta a un treintañero cargado de frustraciones laborales (pierde su trabajo) y sentimentales (está muy cerca de divorciarse) que descubrirá el milagro de volver a los 17 años y reencontrarse con los triunfos que vivió en su adolescencia. En este caso con los músculos y la pinta de Zac Efron, el galancito recién surgido de la consagratoria vidriera de High School Musical. Con más oficio que ingenio, la película juega con los previsibles enredos de esa confusión entre edades, miradas y personalidades, sobre todo cuando el adulto que regresa a los 17 tiene que vérselas con sus propios hijos.

La modesta disponibilidad de películas con Matthew Perry que ofrece en este momento el mapa del streaming local se completa con Infielmente casados (Serving Sara, 2004), de Reginald Hudlin, comedia romántica en la que Perry hace pareja con la bella modelo y actriz británica Elizabeth Hurley. El personaje de Perry es Joe, un burócrata de bastante mal carácter que se ocupa de entregar notificaciones a aquellas personas comprometidas en litigios judiciales de distinto orden. Un día se encuentra con Sara (Hurley), a quien debe comunicarle una demanda de divorcio de su millonario marido, y se encuentra con que la chica le ofrece una suculenta recompensa si los dos se asocian para impedir que el marido se quede con toda su fortuna.

La película alterna algunos momentos muy logrados y otros directamente olvidables gracias a una trama de bajo vuelo en la que poco pueden hacer sus protagonistas. En este sentido, Hurley se luce un poco más que Perry, por momentos incómodo en un papel para el que no parecía acostumbrado. Puede verse en la plataforma Amazon Prime Video.

No hay más que esto de Matthew Perry en streaming, a lo que podríamos sumar un pequeño bonus track para ver casi como un divertimento. En Mi encuentro conmigo (The Kid, 2000), disponible en Disney+ como El chico, Perry hace una brevísima aparición escondido detrás de una barba tan grande como su melena. El juego es encontrarlo e identificarlo en esa película protagonizada por uno de los mejores amigos del actor fallecido, Bruce Willis.

La amistad entre Willis y Perry nació durante el rodaje de Mi vecino, el asesino (The Whole Nine Yards, 2000), de Jonathan Lynn, una celebrada comedia policial en la que Perry interpreta a un dentista cuya vida calma y rutinaria en los suburbios de Montreal se altera con la llegada de un nuevo vecino, un asesino a sueldo (Willis) que lo involucrará en sus planes y negocios non sanctos. Reconocida por buena parte de la crítica y por el público como la mejor película de Perry, Mi vecino, el asesino no está disponible hoy en ninguna de las plataformas de streaming que funcionan en la Argentina. Tampoco su secuela, dirigida por Howard Deutch y estrenada cuatro años después con los mismos protagonistas.

Con Elizabeth Hurley en la comedia Infielmente casados

Lo mismo ocurre en el caso de las más elogiadas apariciones televisivas de Perry más allá de Friends y de Chandler Bing. Brillan por su ausencia en el streaming local las series Studio 60, Mr. Sunshine y La extraña pareja, así como la miniserie The Kennedys After Camelot, que en su momento tuvo su lanzamiento local a través de OnDirecTV.

Frente a todas esas omisiones, nos queda como modesto consuelo reencontrarlo en su breve aparición como el influyente abogado Mike Kresteva en la tercera y la cuarta temporada de la serie The Good Wife, que está disponible (completa) en Paramount+. Por más que no nos falte nada de la vida de Chandler Bing, el streaming todavía no hizo justicia con Matthew Perry.