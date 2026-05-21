La desgarradora carta de la madre de Matthew Perry: “Los helicópteros sobrevolaban ansiosos por ver a mi pequeño muerto”

A casi tres años de la muerte de Matthew Perry, salió a la luz una carta presentada por su madre, Suzanne Morrison, ante un tribunal de California. En el escrito, la mujer responsabiliza a Kenneth Iwamasa, quien fue asistente personal del actor de Friends, por haber facilitado el acceso a la ketamina que terminó provocando la muerte de su hijo.

El texto, al que tuvo acceso la revista People, forma parte del expediente judicial del caso, cuya sentencia se conocerá el próximo 27 de mayo. Según la Fiscalía, el trabajador habría inyectado dosis reiteradas de esa droga al artista, quien murió a los 54 años a causa de una sobredosis por los “efectos agudos de la ketamina”. El hombre lo habría hecho el día del fallecimiento del artista, el 28 de octubre de 2023, en su residencia de Los Ángeles, sin contar con formación médica.

En su conmovedora carta, Morrison revela el sentimiento que atravesó la familia tras conocerse la noticia. “Matthew confiaba en Kenny y nosotros confiábamos en él”, escribió. Según explicó, el principal rol del asistente era acompañar y proteger al actor en medio de su conocida lucha contra las adicciones. “Su labor más importante era ser el compañero y guardián de mi hijo para mantenerlo libre de drogas”, expresó.

Matthew Perry jutno a su hermana Emily y su madre Suzanne (Fuente: WireImage)

Sin embargo, la mujer sostiene que ocurrió lo contrario. “En lugar de proteger a Matthew, facilitó y alentó el consumo ilegal de drogas”, afirmó. Y aseguró que Iwamasa le administró las sustancias aun cuando era evidente el riesgo que corría: “Le inyectó las drogas a Matthew pese a no estar capacitado para hacerlo y lo hizo aunque cualquiera podía ver que era algo peligroso. Lo hizo una y otra vez”, remarca en el escrito.

Uno de los fragmentos más impactantes de la carta describe el momento posterior a la muerte del actor. Morrison recuerda la escena con la que encontró al llegar a la casa de su hijo. “Y entonces, una noche, solo era un cuerpo, tendido casi desnudo sobre la hierba fría y húmeda de su patio trasero. Los helicópteros sobrevolaban la zona, ansiosos por ver a mi pequeño muerto”, escribió.

La mujer también cuestionó la actitud que mantuvo Iwamasa tras la tragedia. Según relató, el exasistente continuó muy cerca de la familia durante los días posteriores a su fallecimiento, enviándole mensajes e incluso insistiendo en hablar durante el funeral. “Se aferró a mí y a la familia como si fuera el bueno que intentó salvar a Matthew”, menciona.

Se cumplen casi tres años de la muerte de Matthew Perry

Además, Morrison reveló que el acusado habría amenazado con iniciar acciones legales para reclamar una compensación laboral. “Confiamos en un hombre sin escrúpulos, y mi hijo pagó las consecuencias”, sentenció.

El caso por la muerte de Perry ha sumado ya varias condenas. Erik Fleming, otro intermediario clave en el suministro de la droga, fue sentenciado a dos años de prisión, mientras que Jasveen Sangha, recibió una condena de 15 años de cárcel por distribución de ketamina y otros delitos vinculados al narcotráfico.

Continúa la investigación sobre la muerte del actor Matthew Perry Foto Instagram @mattyperry4

Por su parte, Iwamasa se declaró culpable del cargo de conspiración para distribuir ketamina causando la muerte. Según documentos del Departamento de Justicia estadounidense, el propio Perry le habría pedido aquel día que le suministrara una dosis antes de ingresar al jacuzzi donde más tarde fue encontrado su cuerpo sin vida.

A pesar de los avances judiciales, la madre de la estrella de Friends dejó en claro que ninguna sentencia podrá aliviar el dolor por la pérdida de su hijo. “El cierre no existe. Pregúntenle a cualquier madre a quien le hayan arrebatado a su hijo de una manera tan cruel. Nada hace desaparecer este dolor, y no creo que eso ocurra mientras viva”, resaltó.