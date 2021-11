Wanda Nara rompió el silencio desde Dubai: “Si estoy con Mauro es porque…”

En medio de los posteos que muestran a un Mauro Icardi y una Wanda Nara reconciliados en Dubai, la mediática se comunicó con el conductor de Los ángeles de la mañana y le dio algunos detalles de su situación sentimental actual. Además confirmó su viaje a la Argentina en diciembre, el especial con Susana Giménez y su charla con la China Suárez.

Mientras en el ciclo de eltrece contaban que en el día de ayer Zaira Nara se bajó de un evento por una “intoxicación”, Ángel De Brito lanzó inesperadamente: “Hablé con Zaira y esta mañana hablé con Wanda también. Me mandó unas fotitos”. Ante el asombro de sus panelistas, el conductor dio algunos detalles de la charla aunque primero explicó qué había sucedido con su hermana. “Tenía un evento y a último momento llamó y dijo: ‘Estoy descompuesta. Me agarró un virus mal o me intoxiqué. Tenía a todos en el hotel preparándome y tuvieron que irse’”, leyó replicando sus textuales palabras.

Sin embargo, todos querían saber qué le había dicho Wanda, quien en las últimas semanas se convirtió en la palabra más buscada. “Esta mañana, 6.36 de acá (en referencia al horario de la Argentina) me mandó: ‘Este es mi número y me manda una imagen de su mate para empezar a charlar (...) Me confirmó que en diciembre viene a la Argentina y que va a hacer la entrevista con Susana”, reveló el periodista.

En cuanto al tan esperado especial con la diva de los teléfonos, relató: “Está por grabar el especial con Susana, serán tres días del 19 al 23. ‘No sé qué voy a decir, tengo hijos grandes que sufrieron mucho y si estoy con Mauro es porque...’”, leyó De Brito sin terminar la frase. Fiel a su juego de sembrar misterio, el conductor prometió para más tarde o para el lunes, completar la frase.

Pero, ante la insistencia de sus angelitas, soltó un poco más: “Hablamos de Mauro, de la China, de los otros jugadores que habrían recibido llamados y me confirmó un nombre. También me confirmó su charla con la China Suárez”, remató el conductor que dejó el resto de la información para el próximo programa.