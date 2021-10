Revelan nuevos detalles sobre la historia entre la China Suárez y Nicolás Furtado

Desde que está instalada en España, donde avanza con distintos proyectos profesionales, la China Suárez quedó envuelta en más de un rumor. Es que, primero, la actriz fue señalada como la tercera en discordia en la fuerte crisis entre Wanda Nara y Mauro Icardi y, luego, se dijo que estaba en una relación informal con Nicolás Furtado. Ahora, en Los Ángeles de la Mañana (eltrece) se dio a conocer nueva información sobre el fugaz pero intenso romance que los actores habrían protagonizado en Europa.

Son días agitados para María Eugenia Suárez. Mientras participa de las jornadas de filmación del film Objetos, la mamá de Amancio, Magnolia y Rufina sale del mediático escándalo que significó la filtración de sus chats con Icardi. Tras el estallido que provocaron las capturas que demuestran que existió cierto coqueteo entre la ex de Benjamín Vicuña y el delantero del París Saint-Germain, otra información se filtró a los medios de comunicación: tras separarse, la China habría estado en un vínculo informal con el protagonista de El Marginal (TV Pública).

Ahora, Ángel de Brito reveló detalles del vínculo entre los actores. “Furtado salió corriendo porque parece que la China estaba intensa con el tema Benjamín y la casa que contamos acá. Los famosos 22 metros cuadrados choreados”, sostuvo el conductor en Los Ángeles de la Mañana (eltrece). Además, el periodista señaló que el uruguayo contó “que fueron dos salidas nada más, que la historia con la China no subió de nivel porque ella estaba súper enojada con Benjamín y él no estaba para bancar una cabeza ajena”. Pía Shaw, al aire de LAM, manifestó: “Furtado, mentís. Porque antes de viajar a España esta relación ya existía. No empezó en Madrid, sino acá”.

Maite Peñoñori publicó en su cuenta de Twitter una foto que supuestamente muestra a Furtado con Suárez en Europa

De acuerdo con la información que dieron en el programa, María Eugenia le habría comunicado que estaba saliendo con Furtado a Vicuña. “Cuando pasó lo de Icardi, la China le dijo a Benjamín que era mentira lo de Mauro porque con quien estaba saliendo era con Furtado. Y le contó toda esta situación. Obvio, después de todo esto Furtado salió corriendo”.

En las últimas horas, Suárez se dedicó a compartir algunas postales en Instagram que revelan cómo pasa sus días en la capital española. En una publicación que hizo en su feed, la actriz se mostró paseando por las calles de la ciudad de noche con un revelador atuendo. De espaldas, Suárez posó con zapatos de taco alto y unos “hot jeans” que dejan ver algo de piel a la altura de sus muslos.

La China Suárez compartió varias imágenes tras la confirmación de la reconciliación de Wanda Nara y Mauro Icardi

Además, en sus Instagram Stories, la China compartió una foto paseando con Magnolia y otras vinculadas a su trabajo en España por estos días. Así, la actriz se mostró en pleno set del film Objetos, acompañada de Álvaro Morte, quien interpreta al “Profesor” de La casa de papel.