Ana Rosenfeld contó qué sintió cuándo vi el posteo de Wanda Nara que reveló el escándalo con Mauro Icardi y “La China” Suárez

Ana Rosenfeld, abogada y amiga de Wanda Nara, admitió este lunes que ella le sugirió que se apoyara en la periodista Yanina Latorre como una suerte de vocera en su conflicto con Mauro Icardi y la actriz María Eugenia “La China” Suárez, la tercera en discordia. Además, contó qué sintió cuándo vio la publicación de Instagram que había posteo su clienta, donde hablaba de “cargarse una familia”, frase que desató el escándalo.

En una entrevista con Los ángeles de la mañana (eltrece), Rosenfeld elogió por su labor a Latorre, panelista del programa. “Yo creo que ustedes tuvieron una vocera bastante impecable, que era la que estaba online todo el tiempo con Wanda, que fue Yanina”, dijo la letrada.

“De alguna manera, toda la información que pasó al aire, es porque la recibían en vivo y en directo. Yo no tengo mucho para agregar de eso. La recibió de Wanda, así que si la contó, es porque recibió la información. (...) Yanina hablaba con Wanda y, de eso, doy fe”, la avaló Rosenfeld.

Visiblemente agradecida, Latorre aprovechó para criticar a algunos colegas: “Yo tenía línea directa. Hay muchos periodistas, que hacen programas de la tarde (que les va para la miércoles) que decían que yo trabajaba de amigo de famoso. Yo, amiga de Wanda, no soy”, se defendió.

“Y también decían que tenían la misma data que yo. Y vos bien sabés que Wanda no habló con otros”, añadió Latorre, quien le preguntó a la abogada si había sido ella quien le sugirió a Nara que la utilizara como su vocera, a lo que respondió: “Mirá, en el momento en que pasó lo de Wanda, y que obviamente tuvo ese tuit (sic) explosivo, que creo que fue un sábado, estábamos hablando de otra cosa, porque reconozco que, más allá de lo que todo el mundo dice, que tenemos un montón de peleas mediáticas, nosotras somos amigas. Muchas veces, estamos explosivas cuando hablamos de mis clientes, o de la defensa que hago de determinadas personas, y obviamente, esa pelea tiene que ver con lo que vos pensás de un lado y lo que yo pienso del otro”.

Por qué Wanda Nara eligió a Yanina Latorre como su interlocutora

“No lo puedo creer”

Luego, la letrada hizo una cronología del día en que Wanda Nara acusó a “La China” (sin nombrarla) de “cargarse una familia” a través de su cuenta de Instagram: “Ese sábado, vos salías de la radio, y me llamabas para ver cómo estaba yo. Y me dijiste: ‘¿Vos sabés la historia que acaba de publicar Wanda?’. Y yo te dije no, no tengo la menor idea, y vos ahí me copiaste la historia, que la habían borrado, y te dije: ‘No lo puedo creer’. Inmediatamente, me contacté con Wanda, y pasó todo lo que pasó, se dijo todo lo que se dijo”.

Y concluyó: “Creo que una de las personas que le dije a Wanda (en las) que podía confiar en pasar información textual y fidedigna de lo que estaba viviendo, eras vos, porque no ibas a mentir absolutamente en nada, y porque ibas a ser fiel”, le reconoció.

Sin embargo, la abogada mediática aclaró que Wanda va a dar “la explicación de todo” en el “encuentro del año” con Susana Giménez, un programa especial que se emitirá mañana en Telefé, donde la diva entrevistará a la protagonista y al propio Icardi.