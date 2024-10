El supuesto hijo de Martín Demichelis rompió el silencio: “La duda no me dejaba dormir”

Escuchar

Martín Demichelis y Evangelina Anderson son los protagonistas de un nuevo escándalo mediático. Luego de que se conociera que estarían atravesando una crisis en su matrimonio, se sumó una noticia que descolocó a todos: apareció un supuesto hijo del exdirector técnico de River Plate, y como si todo esto fuera poco, en las últimas horas, el joven emitió un fuerte comunicado contando toda la verdad.

Así luce el supuesto hijo de Martín Demichelis llamado Facundo Rodrigo Nespolo

A través de su cuenta de X, Facundo Bono se sinceró: “No uso tw. Pero entiendo que acá está la posta de toda la historieta... así que prefiero contarla y dar la cara por acá antes de darles de comer al periodismo que siempre resulta ser una ver** porque mienten, sacan de contexto y buscan el morbo más allá de la verdad. Ayudan con su rt”.

Qué dijo el hijo supuesto hijo de Martín Demichelis (Foto: captura X/@facundo_bono)

A continuación, publicó una serie de imágenes que hicieron un recorrido por su historia de vida. “No es algo nuevo para mí y que esto se haga público no me deja en ningún mal lugar… creo que todo lo peor ya pasó, que ya todo mi entorno tiene un rumbo más real… que la peor lucha en mi vida no fueron ni los bardos fuera y dentro de mi casa, ni las mentiras, ni los comentarios, ni el qué dirán… sino esa duda que no me dejaba dormir… eso era lo que realmente me destrozaba por adentro… la trompada más dura era la de verme todos los días al espejo y entender que vivía en una realidad sujeta a una mentira”, comenzó diciendo.

Qué dijo el hijo supuesto hijo de Martín Demichelis (Foto: captura X/@facundo_bono)

En ese sentido, confirmó lo que todos dicen: “Sí, soy el fucking bastardo primogénito de Martín Demichelis. Desde 2012 que aparece la verdadera duda de mi identidad (...) Hasta noviembre de 2019 se me blanquea la verdad y todo empezó a aclarar. Aparece mi vieja, a la que amo profundamente, aunque toda la vida cargué con un inconsciente enojo muy grande por mentirme en la cara tanto tiempo mientras yo le pedía de rodillas saber la verdad”.

Qué dijo el hijo supuesto hijo de Martín Demichelis (Foto: captura X/@facundo_bono)

“A los pocos días que mi vieja me revela mi verdadera identidad, Martín se pone en contacto conmigo y empezamos a tener una relación a distancia por la pandemia. Después contacto con sus hermanas en relación de tías, después (vino) la aceptación de Eva, luego la llegada a Argentina, a River, lo que nos facilitó tener contacto, al menos casi una vez por mes”, agregó.

En su descargo, desmintió algunos rumores que circularon: “Dicen que hasta me invitaron a vivir con ellos en México... ojalá fuera real algo de eso. Tampoco es verdad que me pasaba dinero desde el 2012. La posta es que laburo desde que tengo 11 años porque en mi casa no había para los gustos (...) Tengo muchos proyectos como artista, me considero alguien hipersoñador y creativo”.

Qué dijo el hijo supuesto hijo de Martín Demichelis (Foto: captura X/@facundo_bono)

En cuanto al vínculo con Demichelis, remarcó: “Con Martín, hoy por hoy, está la mejor. No quiero tener que darle bola a los medios, ni envenenarme por todas las mentiras (...) Odio al periodismo porque no les importa arruinar una familia entera por un chisme mal contado. Si hubiese querido, hubiera hecho todo muy diferente. Ni la plata ni la fama me importaron más que las cosas que salen del corazón y de todo lo humano que hay alrededor de esto”.

Además, el joven se refirió a Evangelina Anderson y al vínculo que forjó con ella. “Me sorprendió con la calidez realmente genuina con la que me recibió y con los gestos que fue teniendo. Más de una vez me sorprendió con un mensajito trasmitiéndome cariño y tranquilidad”.

Facundo con Evangelina Anderson

Cabe recordar que el rumor de que el exfutbolista tenía un hijo no reconocido comenzó a circular en 2012. En aquel entonces, Facundo tenía 14 años y vivía, al igual que en la actualidad, en Justiniano Posse, el pueblo de Córdoba de donde el director técnico es oriundo y en el que conoció a Patricia del Bianco, con quien se convirtió en padre.

LA NACION