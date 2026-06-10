Las polémicas de Gran Hermano Generación Dorada: reclamos, rumores, dudas con el reglamento y el descargo de Santiago del Moro

La casa de Gran Hermano está en el centro de las críticas. Esta vez no fue por el accionar de sus participantes ni por los desencuentros en la convivencia: la más reciente -y más fuerte- polémica la despertaron las decisiones de la producción. A lo largo de esta edición, hubo casi 20 participantes (entre repechaje, nuevos, reemplazos e incorporaciones con el “Golden Ticket”) que entraron -o salieron y volvieron a entrar- en circunstancias “excepcionales”.

En la última gala, el reality de Telefe lideró la noche con una marca máxima de 13,5 en el momento de la definición. Sin embargo, la flexibilidad con el aislamiento y la poca claridad respecto a las nuevas reglas del juego -que difieren de las del formato original- encendió a un público que exige explicaciones. En redes sociales se leen mensajes como “Juegan con el voto de la gente”, “es un gran acomodo” o “¡cómo deformaron el formato!“. Los comentarios escalaron hasta tal punto que Santiago del Moro explotó tras los rumores de “arreglos” y compartió un descargo en su red social X.

Santiago del Moro: "Esto es mentira además de un delirio" Prensa Telefé

Fue el lunes pasado cuando el propio Del Moro decidió levantar la voz y descargar su bronca contra quienes aseguran que Gran Hermano está marcado por el fraude e insistió con que el certamen televisivo se basa en la transparencia. “Esto es mentira además de un delirio!”, apuntó el conductor en respuesta a los dichos de los periodistas del canal de streaming Jotax Digital, que durante el ciclo Ya fue todo aseguraron que el ganador de esta edición ya estaba ”arreglado".

En defensa del juego, Del Moro levantó el guante, compartió los dichos del programa que despertaron la polémica y desmintió la versión difundida. “Solamente lo aclaro porque pueden perjudicar a jugadores que están dentro de la casa y no pueden defenderse”. Así, Del Moro cortó de raíz cualquier tipo de especulación sobre la transparencia de la competencia.

Esto es mentira además de un delirio! Y solamente lo aclaro porque pueden perjudicar a jugadores que están dentro de la casa y no pueden defenderse! https://t.co/hTIAP0QLHz — SANTIAGO DEL MORO (@SANTIAGODELMORO) June 8, 2026

En el fragmento que compartió se observa el momento en el que el periodista Alejandro Castelo lee un mensaje que aseguraba que Manuel Ibero sería “el gran ganador del reality”. La revelación, fue atribuida a una persona presuntamente vinculada a la producción de la competencia y también sugería que Andrea Del Boca habría acordado llegar a la instancia final del programa.

“Me dan mucha risa las teorías conspirativas; siempre pienso “¿para qué?“, ”¿por qué tan enroscado?“. La verdad es que sería imposible manejar, digitar o guionar a veintipico de personas que están ahí adentro, que no se conocen entre sí y están tratando de ganar el mismo premio. Aparte, no es como otros realities, que están todos grabados y editados", había explicado Del Moro sobre las críticas que recibía el programa en una entrevista con LA NACION en febrero pasado.

Quién fue eliminado de la casa de Gran Hermano

Mientras tanto, la casa de Gran Hermano sigue recibiendo nuevos jugadores y hace poco días quien ingresó, en lugar de Gladys la Bomba Tucumana, fue la actriz Alejandra Majluf. Lejos de mostrarse tímida, la nueva participante se sumó a la rutina del día a día con la mejor energía y encontró rápidamente cómplices para sus primeras horas en el reality. Esta semana Brian Sarmiento, Franco Zunino, Emanuel Di Gioia, Juan “Juanicar” Caruso, Solange Abraham, Yisela “Yipio” Pintos y Andrea del Boca quedaron en la placa, junto a Matías Hanssen, que ya estaba nominado debido a la sanción que recibió por tapar un micrófono. El jueves fueron salvados Andrea, Sol y Emanuel. La gala comenzó liderando la franja con 11 puntos con la expectativa de quién quedaría fuera de juego. El primero en salir de la zona de riesgo fue Hanssen con el 0.5% de los votos, seguido de Juanicar con 2.46% y Yipio 3,7%. Finalmente, Brian y Zunino quedaron en la cuerda floja y el futbolista fue eliminado por segunda vez por el 89,3%, el tercer porcentaje más alto de la historia de GH.