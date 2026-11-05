El tenso momento que vivió Mariano Martínez al hablar del casamiento de Lali y Pedro Rosemblat

“¡Fuimos inmensamente felices! Gracias a quienes celebraron con nosotros. Compartimos estas fotos y nuestro cariño con quienes se alegran y nos mandan amor a la distancia. Aguante el amor", expresó Lali Espósito en sus redes sociales al compartir las mejores postales de su casamiento con Pedro Rosemblat. Las mismas no tardaron en viralizarse y llegaron, incluso, al exnovio de ella, Mariano Martínez, quien tuvo que hacerse eco del evento en televisión y su incomodidad y tensión no pasaron desapercibidas.

El lunes en La jaula de la moda (Ciudad Magazine), programa que tiene actualmente a Mariano Martínez como conductor, hicieron referencia al casamiento de la cantante. “Habemus boda, se casó Lali. Es casi la boda del año hasta que venga la próxima boda del año”, mencionó Fabián Medina Flores, y Martínez, que se limitó a asentir con una leve sonrisa, comentó: “Claro, hay muchas bodas del año este año”.

Lali y Pedro Rosemblat compartieron las postales de su casamiento Instagram (@lali)

“Vamos a ir con los looks de Lali y Pedro en su flamante casamiento. Son lindos los casamientos de mediodía, ¿no? Me parecen como más lindos, más disfrutables. Se hacen más largos, uno está con más pilas, me parece", reflexionó el actor. El equipo le puso un puntaje perfecto a los novios y, mientras escuchaba las devoluciones, Martínez asentía y aplaudía.

El tenso momento de Mariano Martínez al hablar del casamiento de Lali

“Yo creo que les faltó un poquito de tomar conciencia de que se estaban casando para toda la vida”, consideró Matías Vázquez al ponerles un ocho, y sus palabras no pasaron desapercibidas para el conductor, quien giró la cabeza para verlo. “Yo siento que están vestidos para un casamiento de no tantos años. Me animo a que es un casamiento de seis años, como un contrato de alquiler”, sostuvo el periodista y Mariano Martínez, con un dejo de tensión, se limitó a esbozar una leve sonrisa.

Lo sucedido en el programa fue analizado en la emisión del miércoles 4 de noviembre de Intrusos (América TV). “Incómodo, ¿no?”, comentó Rodrigo Lussich respecto a la actitud de Martínez y Adrián Pallares sumó: “La remó lo que pudo. Me parece que no se merecía que le hicieran eso”.

Si bien el ex Valientes cumplió con la agenda de temas de su programa, dio cuenta de que no estaba tan cómodo hablando de ello. Cabe recordar además que en agosto la intérprete de “Disciplina” fue consultada por Martín Cirio si volvería a trabajar con Mariano Martínez y respondió: ”Con Mariano no. Sinceramente, ¡qué paja! Con todos los demás, que la gente conoce, sí. Me llevo bárbaro con todos”. Días después, María José Riera, la madre de Lali, aseguró en Ángel responde (Bondi Live) que no tenía opinión sobre Martínez porque lo trató “muy poco” y no tuvo vínculo con él.

Lali Espósito y Mariano Martínez fueron pareja hace más de una década pero las cosas no terminaron de la mejor manera Archivo

Martínez y Espósito cruzaron por primera vez sus caminos en 2012, cuando protagonizaron la película La pelea de mi vida, dirigida por Jorge Nisco. En 2015 se reencontraron para protagonizar Esperanza mía y la química traspasó la pantalla. El romance fue sorpresivo, puesto que ella estaba en una relación, estaba con Benjamín Amadeo y él con Juliana Gaimbroni, madre de sus dos hijos mayores, Olivia y Milo. El intenso y extremadamente mediático romance duró solo cinco meses y no les dejó precisamente los mejores recuerdos a ninguno de los dos.