La muerte de Heath Ledger conmocionó al mundo entero. El actor, que tenía 28 años, fue hallado sin vida en su departamento de Nueva York el 22 de enero de 2008. La causa oficial de su fallecimiento fue una intoxicación accidental por medicamentos recetados, que incluían analgésicos, ansiolíticos y somníferos. Ahora, en un nuevo aniversario de su partida, se conoció a quién le quedó su abultada herencia.

Heath Ledger nació el 4 de abril de 1979 en Perth, Australia. Pegó su tan esperado salto a la fama por su actuación en Secreto en la Montaña (2005). Eso le dio una nominación al premio de la Academia como Mejor Actor de Reparto.

Sin embargo, todos coincidirán que uno de los papeles más icónicos fue el Joker en The Dark Knight (2008), la segunda entrega de la trilogía de Batman dirigida por Christopher Nolan. Su interpretación del Guasón fue aclamada por críticos y fanáticos, y le valió numerosos premios póstumos, incluido un Oscar al Mejor Actor de Reparto.

Heath Ledger sorprendió a Hollywood con su talento

La herencia de Heath Ledger: a quién le quedó la fortuna

Ahora, una nueva actualización sobre su herencia dio que hablar en Hollywood. Ledger dejó un testamento que fue redactado antes del nacimiento de su hija Matilda Rose Ledger, a quien tuvo con la actriz Michelle Williams. En el escrito, Heath Ledger nombró a sus padres y hermanas como los beneficiarios de su herencia, sin embargo, se informó que la familia del actor optó por ceder toda la herencia al bienestar y cuidado de Matilda.

El testamento de Heath Ledger: en su corta carrera, el actor había amasado una fortuna

Matilda Rose Ledger nació el 28 de octubre de 2005. Ella fue finalmente la principal heredera de los bienes de su padre. Michelle Williams, la madre de Matilda, también fue muy activa en asegurarse de que su hija recibiera adecuadamente los beneficios de la herencia de Ledger. Según informaron, el patrimonio del actor rondaba unos 20 millones de dólares , aunque nadie ha querido confirmarlo. A esa cifra, la joven sumará la donación de los sueldos que Johnny Deep, Colin Farrell y Jud Law cobraron por el rodaje de la película The Imaginarium of Dr. Parnassus, que Heath no pudo terminar.

El testamento de Heath Ledger: a quién le dejó toda su fortuna de más 20 millones de dólares KEVORK DJANSEZIAN - AP

Por su parte, el padre del fallecido tomó la decisión de que su familia le dejara todo a la niña. “No hay ningún reclamo. Nuestra familia le ha regalado todo a Matilda”, afirmó Kim Ledger. De este modo, se puso punto y final a las tensiones entre los Ledger y Michelle Williams, madre de Matilda, también ausente de las últimas voluntades de su expareja. Así, la resolución de la herencia de Heath Ledger se llevó a cabo con un enfoque en el bienestar de su hija.

Heath Ledger dio vida al Joker en una de las películas de Batman IMDB

Sin embargo, un turbulento desencuentro se dio entre las hermanas del actor y su padre, quien decidió dirigir la totalidad de la herencia a su nieta, de ahora 16 años. Las hermanas del actor afirmaron que su padre “antepuso sus propios intereses y utilizó los activos del fideicomiso para promover sus propios intereses comerciales”.