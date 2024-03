Escuchar

La muerte de Heath Ledger volvió a estar en boca de los medios luego de que un director de cine revelara la inesperada llamada que recibió de parte del padre del actor anunciándole que su hijo había fallecido.

Se trata de Stephen Gaghan, quien en el último episodio del podcast Revisionist History, del escritor Malcolm Gladwell, contó que Kim Ledger, el padre del actor, se comunicó por teléfono con él, luego de que Ledger fuera encontrado sin vida en su departamento de Nueva York en enero de 2008, producto de una sobredosis que incluyó analgésicos, ansiolíticos y somníferos.

Gaghan, de 58 años, explicó que por aquel entonces él y Ledger estaban trabajando en la adaptación cinematográfica del libro de Gladwell Blink, el poder de pensar sin pensar y el guion de la película fue una de las cosas que se encontraron en la cama con Ledger.

“Recibí una llamada, estaba el altavoz activado y era el padre de Heath Ledger, al que no conocía y era un hombre muy cercano a su hijo. Estaban en el departamento con el cuerpo y el guion que estábamos escribiendo estaba en la cama con él y tu libro -dijo señalando a Gladwell- estaba en la mesa de luz”, contó el director. “Creo que mi número de teléfono estaba en el libreto, escrito. Estaban todos, como te podés imaginar, en estado de shock así que decidieron marcar ese número, no sé por qué”, añadió.

Gaghan, que dirigió películas como Syriana y Dolittle, también habló sobre su reacción ante la trágica noticia, que recibió mientras estaba en un aeropuerto con su esposa, Minnie Mortimer.

“Me derrumbé”

“Literalmente, me derrumbé . Nunca me había pasado antes y nunca me pasó después”, expresó con cierta congoja en su voz. “Se me cayeron los pies. Literalmente me senté porque en mi cabeza solo se repetía: ‘¿Qué? ¿Qué?’. Me hicieron partícipe de la emoción por la que estaban pasando todos los que estaban presentes en el departamento, algo que no era necesario. Sin embargo, me quedé allí escuchando por una cuestión de humanidad y porque también me importaba. Mi mujer me miraba, recuerdo su cara, yo estaba sin palabras y solo escuchaba, escuchaba y escuchaba. Fue muy, muy triste. Y sigue siendo triste ”, culminó su relato.

El director dijo que la conmoción por la muerte del protagonista de Batman: el caballero de la noche fue tanta que la película, que originalmente iba a ser protagonizada por Leonardo DiCaprio, nunca se hizo. “Y eso que solo faltaba ponerle el punto final”, aseguró y contó que se había hecho “muy amigo” de Ledger y que ambos compartían una “conexión real”.

El testamento y el gran gesto de los amigos

El imaginario mundo del Doctor Parnassus: la muerte de Heath Ledger y un culto a la amistad

Ledger, que tenía 28 años en el momento de su muerte, falleció debido a una sobredosis accidental de drogas mientras se encontraba en su departamento de Nueva York el 22 de enero de 2008. Dejó un testamento, que fue redactado antes del nacimiento de su hija, Matilda Rose Ledger, a quien tuvo con la actriz Michelle Williams. En el escrito, había nombrado a sus padres y hermanas como los beneficiarios de su herencia, sin embargo, se informó que la familia del actor optó por ceder toda la herencia al bienestar y cuidado de Matilda. “No hay ningún reclamo. Nuestra familia le ha regalado todo a Matilda”, afirmó Kim Ledger, padre de la estrella.

Según informaron, el patrimonio del actor rondaba en unos 20 millones de dólares.

LA NACION

Temas Heath Ledger