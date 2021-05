El tierno diálogo de Alex Caniggia con una niña que es fanática suya

Alexander Caniggia se convirtió en una de las grandes sorpresas de MasterChef Celebrity 2. Es que el hijo de Mariana Nannis resultó ser uno de los famosos más carismáticos del reality show gastronómico y se hizo querer tanto por sus compañeros como por los televidentes. En las últimas horas, una usuaria de Twitter compartió un video en el que se ve al mediático tener un tierno gesto con una niña que lo saluda por la calle y el nombre del joven se convirtió en trending topic.

Recientemente, Caniggia estuvo en el centro de la atención por ser vinculado con una de sus compañeras. “¿Qué hay entre vos y Rincón? Se nota que hay algo, una conexión, una cercanía poco habitual”, le disparó sin anestesia Germán Martitegui a Alex, en un ida y vuelta impensado en concursos de años anteriores. Descolocado, pero sin abandonar el personaje, Caniggia alcanzó a contestar: “Nada, somos muy buenos amigos”. Ella sonreía a lo lejos. Curiosamente, en paralelo, otros rumores señalaban que los dos participantes tenían una pésima relación, algo que la propia mediática se encargó de desmentir en diálogo con el movilero de Implacables (El Nueve). “Yo estoy re bien con Alex. Esa es otra cosa que también se edita y no ponen las cosas lindas que Alex me dice, solo ponen las malas”. Y agregó: “Nosotros la tenemos bien clara. Cada vez que se pasa al aire alguna de esas cosas, Alex me escribe, me manda videos y me dice: ‘Te adoro, compa’”.

El tierno gesto de Alex

Ahora, un video viral mostró una faceta de Caniggia desconocida hasta el momento. Es que en las imágenes que convirtieron su nombre en tendencia de Twitter, una niña encuentra a Alex en la calle y decide ir a saludarlo. Acompañada de su mamá, primero con algo de timidez, la pequeña se acercó al mediático y él se mostró sumamente simpático. “Hola, ¿cómo estás? ¿Esto es para mí?”, le preguntó. De muy buen humor, agregó: “Ay, gracias. Más linda. Sos una princesa hoy”. En el video, la niña también le dice que lo quiere mucho y él responde: “Yo también”. Antes de que la pequeña se fuera, él le pidió que repita “Sape”, una de sus expresiones más populares, y la niña accedió.

El tierno gesto de Alex Caniggia que se volvió viral - Fuente: Twitter

“Como para no amar a Alex Caniggia”, escribió la tuitera que compartió el tierno video. Además de más de 70 mil likes, la publicación sumó cientos de comentarios muy elogiosos para el hermano de Charlotte Caniggia y fue compartida por el propio Alex. Minutos después de viralizarse, además, recibió un comentario de la madre de la niña que aparece en el video. “¡Hola Alex! ¡Soy la mamá de la princesa que saludaste ayer!”, escribió Natalia Puig. “La hiciste realmente feliz. ¡Gracias! Está enamorada de vos”, añadió.

Alex Caniggia se volvió viral por el tierno gesto que tuvo con una niña Twitter

