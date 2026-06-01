Agostina Vega: el fuerte mensaje de Tini Stoessel por el femicidio de la adolescente

Martina “Tini” Stoessel se sumó al reclamo por los femicidios en la Argentina al replicar una noticia en las historias de Instagram. Al mismo tiempo, añadió un fuerte mensaje tras los asesinatos de Agostina Vega, la adolescente de 14 años de Córdoba, y de Dulce Candia, la misionera de 17 años que desapareció el 17 de mayo. “Ninguna está a salvo”, pronunció la cantante.

Esta no es la primera vez que Stoessel se suma a diferentes campañas sociales y se manifiesta sobre las situaciones complejas que afectan a los argentinos. Una vez más utilizó sus redes para dar apoyo a la familia de Agostina y para reclamar por políticas tangibles.

El descargo de Tini Stoessel tras la muerte de Agostina (Fuente: Instagram/@tinistoessel)

“Justicia por Agostina y por Dulce. Vivir con miedo, vivir sabiendo que esto no para. Sentir que ninguna está a salvo, que el miedo sigue siendo parte de nuestra realidad”, empezó con su descargo Tini y se preguntó: “¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir leyendo esas noticias? ¿Hasta cuándo va a ser moneda corriente? ¿Hasta cuándo vamos a tener que nombrar a una más?”.

Por último, la cantante, que escribió aquellas palabras sobre un posteo que informa de que hace 11 años muere una mujer en nuestro país cada 31 horas por femicidio, concluyó: “Justicia por todas”.

El caso de Agostina Vega

Agostina desapareció el sábado 23 de mayo a las 22.30. Salió de su casa para ir a comprar empanadas y fue hallada sin vida una semana después. En lugar de salir a comprar comida ese sábado, la adolescente se subió a un remise y se dirigió a la casa de Claudio Barrelier, el único detenido hasta el momento.

Agostina viajó desde General Mosconi rumbo al barrio Cofico. Según reconstruyeron las autoridades policiales que investigan el caso, el traslado habría sucedido a las 22.30. Ante la desaparición de su hija, Heredia, su mamá y quien habría sido pareja de Claudio, hizo la denuncia y comenzó la búsqueda.

Agostina Vega, la adolescente desaparecida en Córdoba apareció muerta el 31 de mayo

Gracias a la replicación en los medios locales de la noticia, Ariel, el remisero que llevó a Agostina hasta el cruce de las calles Juan del Campillo y Fragueiro, presentó su testimonio y aportó datos claves acerca de con quién se había reunido la adolescente.

“Le pregunté cuántos años tenía y me dijo que tenía 14”, relató el conductor ante la prensa. Luego, dijo que Agostina le comentó que era la nieta de Miguel. “Él tiene una fábrica de empanadas frente a donde estamos nosotros. Ahí me dio más confianza y le pregunté por qué iba ahí [a la dirección indicada]. Me dijo que se iba a encontrar con el novio de su mamá y que le iban a hacer una sorpresa a su mamá”, detalló.

Sostuvo que no le pareció “nada extraño” hasta que llegaron al lugar: “Cuando ella lo ve, me dice ‘Ahí te viene a pagar ese chico’. Yo lo veo con campera negra. Él se acerca y me pregunta cuánto es. Cuando le digo $11.300, me dijo que no llegaba, que tenía $9500. Me pareció sospechoso que no me mirara a la cara. Se puso de costado y se apoyó entre la puerta delantera y trasera del auto con el hombro derecho. Yo lo miré a la cara a él, pero estaba encapuchado. Me dio un dólar porque no llegaba”.

El día que Agostina Vega desapareció, se dirigió a la casa de Claudio Barrelier, novio de su madre Facebook

Con los datos obtenidos, la Policía arrestó como sospechoso de la desaparición de Agostina a Barrelier. El sábado 31, a pocos kilómetros de la casa de este hombre, se encontró el cuerpo sin vida de Agostina.

Mientras avanza la investigación para comprender qué sucedió, Barrelier está preso en la cárcel de Bouwer, en Córdoba. Tras encontrar el cuerpo de Agostina, el detenido intentó quitarse la vida y actualmente está bajo observación psiquiátrica hasta que se avance con el caso.