La Bomba Tucumana abandonó Gran Hermano y en su lugar volvió una polémica participante
La cantante que ingresó pocas semanas atrás se despidió del reality que emite Telefe y dio su justificación en público; fue el anfitrión de la casa más famosa de la Argentina que la invitó a retirarse
- 2 minutos de lectura'
Gladys “La Bomba Tucumana” dejó el domingo 31 de mayo la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). La cantante alegó que ya no quería participar del reality y por ese motivo el anfitrión la invitó a retirarse. En su lugar ingresó Sol Abraham y dejó a todos atónitos con la sorpresa.
El paso de la artista fue breve, tan solo de un mes. Según manifestó en privado, ya no se sentía a gusto con la exposición ni con el aislamiento. Por eso pidió salir. En su lugar, Gran Hermano le pidió que se fuera mediante la puerta giratoria. “No te veo contenta en la casa. Hemos hablado varias veces sobre tus ganas de abandonar el programa. Si tu decisión es marcharte, no voy a detenerte”, expuso.
Luego del comunicado, recibió el aplauso y el apoyo de todos sus compañeros y, a posteriori, se dirigió hacia la salida, no sin antes despedirse con una canción para todos. “Te agradezco, Gran Hermano, por esta posibilidad. Pero no puedo. No la estoy pasando bien, sinceramente no puedo. Para mí fue una experiencia y estoy agradecida”, soltó la Bomba.
Segundos después apareció Abraham y dejó a más de uno con la boca abierta, ya que la participante también había pedido salir porque extrañaba a sus hijas y, durante la entrega del ticket dorado por el repechaje, desistió. Sin embargo, ahora se incorporó nuevamente al juego y todos especulan que podría vengarse de Emanuel Di Gioia.
“Quiero aprovechar para decirte a vos y a la gente que yo acá vengo a desordenar todo un poco. Y me van a ver con actitudes chocantes y muchas veces soberbia, pero es estrategia. 100 por ciento estrategia. ¿Por qué? Porque no hay nada más que lo desestabilice a todos estos jugadores que mi actitud. 100 por ciento estrategia”, dijo minutos después en el confesionario.
Otras noticias de Programas de TV
- 1
“El espejo moral de la sociedad argentina”: así describe una reconocida publicación de Hollywood a Ricardo Darín
- 2
“Fue mi primera amiga y confidente”: murió la actriz Kelly Curtis, hermana de Jamie Lee
- 3
Lágrimas, gritos y shock: de Emma Stone a Julia Roberts, ocho famosos que conocieron a sus ídolos y no pudieron ocultar su emoción
- 4
La Filarmónica brilló junto a la extraordinaria Midori