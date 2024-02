escuchar

Este sábado, Candelaria Tinelli y Coti Sorokin se unieron en matrimonio tras cuatro años de relación. A pesar de las idas y vueltas, la pareja dio el “sí, quiero” en una fiesta en la que asistieron cerca de 400 invitados. A pesar de la estricta prohibición de los tortolitos de no utilizar el celular en el evento, Marcelo Tinelli rompió las reglas e hizo públicas algunas postales de la noche. Junto a Soledad Aquino, le envió un tierno mensaje a su segunda hija.

La boda tuvo lugar en una lujosa estancia de El Dok Haras en Exaltación de la Cruz, a 82 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. En medio de la noche, Marcelo y Soledad, posaron juntos en una historia temporal de Instagram y el conductor referenció: “Los padres de la novia”. Acto siguiente, mencionó a su expareja y agregó un emoji de corazón.

Marcelo Tinelli junto a Soledad Aquino (Fuente: Instagram/@marcelotinelli)

Cabe destacar que la relación entre los dos tuvo sus altibajos, pero en la actualidad saldaron sus diferencias, en especial durante el tiempo en que Aquino estuvo internada de gravedad, en donde el vínculo se fortaleció aún más. Según mencionó, días antes del casamiento de Cande, el conductor y sus hijas suelen ser su soporte de manera económica, ya que recientemente se jubiló y con ese dinero no le alcanza. “Estoy muy agradecida. Aparte, ellos saben que me ayudan no para viajar, sino para mantenerme en el día a día, lo normal”, sostuvo en diálogo con Socios del Espectáculo (eltrece).

Lo cierto es que minutos después de ese posteo, Soledad replicó esa misma foto en su perfil oficial y escribió: “Qué día”. Esta fue la única publicación que hizo la madre de Cande en referencia a la boda, al menos hasta el momento, a diferencia del conductor, que continuó con una serie de postales de la noche en la que solo apareció él junto a sus hijos, sin dejar expuesta parte de la ceremonia.

La dedicatoria de Marcelo Tinelli a su hija Candelaria

Marcelo Tinelli fue uno de los pocos que accedió a la celebración con su teléfono móvil y que hizo parte a sus más de 13 millones de seguidores de la boda de su hija y el cantante de rock nacional. Desde el inicio del sábado, compartió los preparativos y qué vestimenta eligió para la ocasión, además se hizo presente junto a Milett Figueroa ante las cámaras.

No obstante, a pocas horas de comenzar la cena, Marcelo también exhibió una foto con Cande en la misma red social antes mencionada y le dedicó un profundo texto: “Siiiii. Se casó mi Rubi, mi Lelé, mi escorpiana, mi segunda hija y la primera que se casa. Cuánta emoción, cuánta alegría, cuánta felicidad, cuánta paz que transmitís, hija amada”, y se sinceró: “Amo verte tan feliz junto a tu marido”.

La dedicatoria de Marcelo Tinelli a su hija Candelaria, tras la boda con Coti Sorokin (Fuente: Instagram/@marcelotinelli)

Esta postal rápidamente se viralizó y cosechó más de 130.000 Me Gusta entre diferentes comentarios por parte de personajes de la farándula y familiares del conductor. Entre ellos, Marcelo Polino escribió: ¡Bendiciones! ¡Qué lindo!”; Micaela Tinelli manifestó: “Los amo mucho”; Sofía “Jujuy” Jiménez opinó: “Que sean siempre muy felices y que vivan los novios” y Matilda Blanco sumó: “Felicidades, Marcelo”.