Candelaria Tinelli y Roberto “Coti” Sorokin se casarán este 24 de febrero y ya se encontrarían ultimando detalles. En pleno verano y con las altas temperaturas que atraviesa el país, la pareja habría tomado la decisión de realizar el festejo en una estancia cercana a la ciudad de Buenos Aires, pero de momento no se confirmó. Además, en las últimas horas una de las exigencias que impusieron de antemano a sus invitados generó controversia, en especial porque se entromete con una costumbre cotidiana: “el uso de celular”.

En diálogo con Socios del Espectáculo (eltrece) Soledad Aquino brindó detalles exclusivos de cómo será el casamiento de su hija, fruto de la vieja relación con Marcelo Tinelli. La más grande del clan, selló su noviazgo en noviembre del 2020 en un viaje a Mendoza con el cantante. Desde allí, los tortolitos sortearon varias idas y vueltas, pero su amor siempre se mantuvo firme.

En esta ocasión, la madre de Cande aseguró que la pareja le prohibirá a los invitados usar el celular a lo largo de toda la fiesta, si bien entienden que no lo hagan con malas intenciones, esperan preservar la intimidad de la boda. “Va a haber una persona con un láser, controlando los celulares. No fotos, no videos, nada. Está prohibido, va a haber un control tremendo, que me parece bárbaro. Pusieron una persona para controlar eso”, comentó Aquino.

Y agregó: “No tenés por qué estar sacando fotos. Mucha gente por ahí, por amor, no de mala leche, quiere sacarse con un fulano, con Marcelo, con Coti… Pero no, quedó prohibido”.

Coti Sorokim y Cande Tinelli comenzaron a salir en 2020 y desde ahí se volvieron inseparables

Asimismo, Soledad sumó: “Datos no van a dar, ni van a hacer prensa. Nada. La boda no va a ser numerosa, pero ellos tienen muchos amigos. Sé que va a haber un bandejeo, después comida en la mesa y a lo último baile. Después de comer, entran los amigos”. Sobre el lugar que eligieron para la ceremonia, se especuló con Exaltación de la Cruz, donde también Nicole Neumann y Manuel Urcera festejaron su casamiento. Sin embargo, la madre de la diseñadora indicó: “Creo que sí, va a ser un lugar así. Alejado. Van a tener que salir con dos horas de viaje. Va a ser divertido, un lugar de campo”.

Hacia el final del tema, Aquino mencionó la lista de regalos que sugirió Cande. “Hoy mandó un link, pero no lo abrí. No le pienso regalar nada. Con mi presencia vale y sobra. Soy la madre, madrina de bodas, todo”.

Soledad Aquino habló de su estado de salud y su tratamiento periódico luego del trasplante

Tras hacer referencia al casamiento de su hija, Soledad Aquino tocó un tema sensible, su estado de salud. Cabe recordar que ella recibió en 2021 un trasplante de hígado luego de estar tres meses internada en el Sanatorio de la Trinidad.

“Cuando estaba ahí [a punto de morir] había una cosa con la que yo soñaba. Decía: ‘yo no me puedo ir, no me voy a ir ahora. Yo tengo que ver a mis hijas casarse. Tengo que ver a mis nietos. No es el momento”, esbozó Aquino y continuó: “Las veía entrar y quería ver el futuro de estas chicas. Decía ‘no me puedo perder yo las cosas que me faltan vivir’. Y cuando se vino todo esto, fue como un gracias Dios, porque se hizo realidad un sueño para mí. Me removió el alma”.

Antes de terminar, Soledad mencionó: “Yo le agradezco a Dios, de estar acá. De estar sentada acá. A cada minuto tomo conciencia de que estoy acá. Es un milagro”.