El adiós a Ernestina Pais: de compañera de Jorge Guinzburg a la primera mujer en conducir “CQC”

La conocida periodista, conductora y actriz Ernestina Pais murió este viernes a los 54 años de edad. Entre los hitos de su carrera, se cuentan haber co-conducido junto a Jorge Guinzburg en Mañanas Informales y haber reemplazado a Mario Pergolini en Caiga Quien Caiga (CQC), para así convertirse en la primera mujer en estar al frente del exitoso programa de televisión.

Fuentes policiales confirmaron a LA NACION que la reconocida periodista murió atropellada por un tren en San Isidro, tras cruzar el paso a nivel ubicado en las calles Sáenz Peña y El Cano -que se encontraba con la barrera baja- a bordo de su auto, un Honda City negro. Como consecuencia del impacto, que fue del lado del conductor, la única persona que falleció fue la conductora.

Ernestina Pais tenía 54 años y murió este viernes en San Isidro instagram.com/ernepais/

Su mejor oportunidad, como siempre dijo y a quien no paraba de agradecerle fue a Jorge Guinzburg. El periodista la convocó a trabajar junto a él en el clásico Mañanas informales, que emitió Canal 13, desde el 16 de mayo de 2005 hasta el 19 de diciembre de 2008. Incluso, luego de la muerte del conductor, en marzo de 2008, Pais se puso a al frente del programa.

Unos años antes, se había desempeñado como movilera en otro programa de Guinzburg, también por Canal 13, La biblia y el calefón.

Sin embargo, el primer amor de Pais no fue la televisión, sino la gráfica. En 1996, fue una de las fundadadoras de la edición argentina de la revista francesa, Los Inrockuptibles. La publicación sobre música circuló hasta 2018. “Mi formación, si vamos a la formación concreta, es en cine y fotografía. Yo empecé fundando una revista que se llamaba Los Inrockuptibles junto a y franceses, que trajeron la revista acá. Yo editaba la parte fotográfica. Eso fue el arranque, obviamente es comunicar, pero a través de imágenes. Ahí me agarró Jorge Guinzburg y empecé con La biblia y el calefón. Claramente, cuando estudiás cine o las maneras de comunicar se involucra todo. Con Jorge, mi formación ya fue más periodística", decía en un nota publicada en LA NACION el 6 de mayo de 2019.

Ernestina Pais condujo CQC en reemplazo de Mario Pergolini Hugo Battistessa

También, desde 1999 Pais era una de las dueñas del restaurante Milion (Paraná 1048), en el barrio de Recoleta.

Ernestina era hermana de la conductora y exmodelo Federica, con quien había trabajado en Sabés o sonás, un programa de preguntas y respuestas para adolescentes que emitía el por entonces Canal 7 (hoy TV Pública), en 2003.

Uno de sus hitos en su carrera, junto con su labor en Mañanas informales, fue como conductora de Caiga Quien Caiga (CQC), en 2009, cuando uno de los creadores de ese clásico de la televisión, Mario Pergolini, relegó la conducción del programa.

En 2013, condujo temporalmente el magazine Desayuno americano, que emitía América TV. Y en 2016, fue una de las participantes del ciclo de Marcelo Tinelli, Bailando por un sueño.

La última participación en televisión que tuvo Pais fue como panelista en el programa de debates, Intratables (América TV), en 2021.

En el último tiempo, Ernestina trabajaba en obras de teatro como actriz. De hecho, esta noche iba a hacer la función de El divorcio del año al teatro Nini Marshall, de Tigre. En la obra, que dirige José María Muscari, compartía escena con Fabían Vena, Romina Gaetani, Rocío Igarzábal y Juan Palomino.

Una foto tomada a Ernestina Pais tras uno de los accidentes que protagonizó

Internación

“Es un milagro que hoy esté acá, hablando con vos. Hace dos años, no veía el camino de salida y hoy sí, es la redención, volver a creer en el día a día y en la vida que estás transitando. A mis amigos les digo “soy un bebé recién nacido”. Ya no soy la Ernestina que iba para adelante como un tractor". Con esas palabras, la conductora empezaba la entrevista que el 18 de diciembre pasado se publicó en LA NACION para referirse a su adicción con el alcohol.

La pandemia del Covid arrasó con economías y emocionalidades. En ella, la situación de encierro, la imposibilidad de hacer teatro y las deudas por el cierre temporario de Milión hizo estragos al punto tal que incentivó su adicción al alcohol. Luego de un episodio doméstico, su familia judicializó el caso, buscando su internación.

En 2024, Pais estuvo internada en un centro de salud mental durante seis meses y medio. Fue el comienzo de su sanación. “Después de la pandemia, todos descubrimos que somos muy vulnerables y que nuestra estabilidad depende de un poquito, nada más. Creo que, a partir de la pandemia, aquello que estábamos tapando y lo que pensamos que no nos iba a tocar, nos tocó”, decía.

Y tenía un mensaje esperanzador al respecto: “Uno piensa que nunca le va a pasar y luego, que nunca va a poder salir. Mi testimonio es decir que te puede pasar, pero que también podés salir, es un trabajo diario, no es fácil. No quiero hablar sobre esto como un camino simple”. Y agregaba: “El miedo a la recaída está. Cada etapa que voy viviendo tiene un relato distinto. Cuando me internaron, dije una cosa. Y, cuando salí, decía otra. Ahora, que pasó un año y medio desde mi externación, no pienso en lo difícil de una internación, sino en lo difícil que es estar afuera. Son formas distintas de ver lo mismo. Cada paso que uno da, es un paso nuevo. Insisto, hoy es más difícil estar afuera que adentro".

Incidentes viales

En marzo de este año, LA NACION informó que Pais había sido protagonista de un incidente de tránsito ocurrido en el barrio de Vicente López, en la Avenida del Libertador, en el tramo comprendido entre las calles Las Heras y Lavalle.

Además, la figura de la radio y la televisión argentina tenía un historial de incidentes viales. El accidente ocurrido en marzo marcó la cuarta oportunidad en la que la conductora y actriz había protagonizado un siniestro en siete años.

El primer antecedente data de 2019, cuando cerca de las 2.30 de la madrugada chocó un auto estacionado en Olivos e intentó fugarse en presunto estado de ebriedad. En 2022, repitió la mecánica en el barrio porteño de Palermo, donde fue detenida por la Policía tras intentar escapar. Un año más tarde, en 2023, colisionó en Núñez y, al igual que en el episodio actual, se negó al control de alcoholemia.

La historia familiar

Ernestina y Federica eran las hijas de José Miguel Pais, detenido y desaparecido en 1976, durante la dictadura militar.

La conductora contó en 2019: “A mi viejo se lo llevaron de un bar en Juan B. Justo y Santa Fe. Se encontraba ahí con el marido de [la actriz] Cecilia Rosetto, a quien estaban siguiendo. Se llevaron a los dos, mientras vinieron en simultáneo a mi casa a llevarse todo”.

Y agregó: “Yo estaba durmiendo y mi mamá tuvo los huevos de esconder una agenda de mi papá que tenía nombres de familiares y compañeros debajo de mi colchón, para que no se llevaran a nadie más”.

En otro tramo, completó: “Mi hermana estaba despierta agarradita de la mano de mi mamá sintiendo el temblor de la mano de ella. Por eso digo que cada uno sufrió esa situación de tanto dolor. Son cosas que todavía no sanaron, y tal vez no sanen nunca”.

Ernestina tenía un hijo, Benicio, de 22 años.

Había nacido el 12 de marzo de 1972 en la ciudad de Buenos Aires.