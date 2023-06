El vestido flotante de Emma Watson que generó una gran polémica en las redes sociales: “¿Levita?”

escuchar

Conocida mundialmente desde los 10 años por su rol como Hermione Ranger en la saga de películas inspirada en los libros de Harry Potter, Emma Watson -quien celebró sus 33 años el pasado 15 de abril- estuvo cientos de veces en el centro del debate público, ya sea por sus habilidades actorales, por su activismo en la lucha por los derechos de las mujeres o del medioambiente o por sus destacados trabajos como filántropa. En los últimos días, la actriz volvió a quedar en boca de todos, no por un futuro proyecto laboral o algún escándalo público, sino por el particular vestido que lució en uno de sus posteos de Instagram más recientes.

Después de ser una de las caras más reconocidas de la industria del cine a lo largo de más de dos décadas, tras su rol protagónico en la adaptación de Mujercitas del 2019, dirigida por Greta Gerwig, Emma Watson anunció para tristeza de sus millones de fans que iba a dar un paso al costado de su carrera de actuación.

En esa oportunidad, admitió: “No estaba feliz, siendo honesta. Creo que me sentí atrapada. Lo que fue muy difícil para mí fue que tenía que salir y vender algo sobre lo que no tenía mucho control. Me sentí responsable de una manera que me resultó muy frustrante, porque no tenía una voz”.

La foto de Emma Watson junto a su hermano Alex que desató un acalorado debate instagram @emmawatson

Sin embargo, continúa entre las celebridades más queridas del ambiente del espectáculo y esto queda evidenciado en cada una de las publicaciones que realiza en su perfil de Instagram. Allí acumula cerca de 72 millones de seguidores y, en cada uno de sus posteos, recibe miles de Me Gusta y cientos de comentarios.

Así sucedió días atrás, pero no se debió solo al cariño del público, sino a un particular detalle de la foto. En la misma, Emma Watson posó junto a su hermano Alex con el fin de promocionar la ginebra Renais, marca que crearon y desarrollaron como familia. Allí, mientras él lució una simple camisa celeste claro combinada con un pantalón de vestir recto en tono tostado, ella eligió un vestido corto combinado con la prenda superior del look de su hermano.

El diseñador Jonathan Anderson, la mente detrás del vestido de Emma Watson instagram @jonathan.anderson

Pero no se trató de un simple vestido sino que, además de la falda abultada y abullonada, cuenta con un escote muy particular: en vez de pegarse a su cuerpo, la tela se aleja como desafiando la gravedad y se eleva provocando una llamativa ilusión óptica.

Esto desató un acalorado debate en la sección de comentarios, en donde abundaron las teorías y chistes sobre su naturaleza. Entre los mismos, hubo quienes bromearon con que se trataba de una creación propia de Hogwarts -en referencia al mágico mundo de Harry Potter en el que Watson trabajó durante una década-, otros aseguraron que era editado y hasta hubo quienes creyeron que el diseño funcionaba de esa manera porque estaba colgado de sus orejas.

Los zapatos estilo Minnie Mouse de Loewe Loewe

No obstante, la explicación es mucho más simple y directa. El vestido es parte de la colección primavera/verano de Loewe, casa de diseño española que, de la mano del diseñador Jonathan Anderson, a lo largo de los últimos años dio mucho de qué hablar con sus tan elaboradas como lúdicas creaciones que van desde una línea de zapatos estilo “burbuja” -que muchos compararon con los que luce el personaje animado Minnie Mouse- hasta prendas creadas de forma tal que parecen hechas con píxeles. En el caso de este traje en particular, cuenta con un sistema de alambres en el busto y escote que permiten ese aspecto flotante.

