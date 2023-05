Emma Watson presentó el gin premium que elaboró con su familia y sorprendió con una revelación de su infancia

escuchar

Emma Waton sorprendió con una impactante revelación al contar que el alcohol nunca fue una “fruta prohibida” para ella. Desde muy joven, la actriz inglesa consumió bebidas con graduación alcohólica y sobre ello habló abiertamente con motivo del lanzamiento de un proyecto de negocios familiar.

Junto a su hermano Alex y su padre Chris Watson, la intérprete de 33 años acaba de presentar un gin premium de elaboración artesanal impulsada por su familia. En ese contexto, la actriz que saltó a la fama interpretando a Hermione Granger en las películas de Harry Potter reveló cómo se siente con respecto al consumo del alcohol.

“Me sorprendía mucho de niña cuando otros chicos se entusiasmaban con la idea de conseguir alcohol”, dijo a la revista How To Spend It del periódico Financial Times. Y explicó: “Mi papá me daba agua con vino en el almuerzo desde que era niña, así que estaba bastante confundida cuando era adolescente y todos pensaban que el alcohol era una fruta prohibida. Yo no entendía cuál era el problema de tomar alcohol”, agregó Watson.

La protagonista de La bella y la bestia compartió, además, cuáles son sus prioridades en este momento de su vida. En relación al descanso que se tomó con respecto a la actuación, Watson dijo: “No estaba muy feliz, para ser honesta. Creo que me sentía un poco enjaulada. Lo que me resultó realmente difícil fue que tenía que salir y vender algo sobre lo que realmente no tenía mucho control. Pararse tras el estreno de una película y que todos los periodistas te digan: ‘¿Cómo se alinea esto con tu punto de vista?’ Fue muy difícil tener que ser la cara y vocera de cosas en las que no llegué a involucrarme en el proceso”, reflexionó.

“Comencé a darme cuenta de que solo quería pararme frente a cosas donde si alguien me iba a criticar, podría responder de una manera que no me hiciera odiarme a mí misma”, agregó la actriz.

En sus recientes publicaciones en las redes sociales, la actriz se refirió a lo que estuvo haciendo en su tiempo de inactividad. “Me alejé de mi vida: aprendí a surfear (mal), monté algunos caballos, hice mucha terapia (¡sí, terapia!). Adopté a Sofía en México, que parece ser un ángel, no un perro. Filmamos un reencuentro de Harry Potter. Me despedí de mi abuela y mi abuelo. Volví sobre mis pasos. Inicié un fondo de inversión ambiental para mujeres”, compartió.

Emma Watson en la alfombre roja de los premios Bafta, en 2022

Al mismo tiempo que anunció el lanzamiento de la marca de gin elaborada por su familia, Watson continuó sincerándose: “Me sentí muy triste y realmente enojada por muchas cosas. Aprendí más sobre el amor y ser mujer. Me tomó tres años, pero finalmente descubrí una práctica diaria y realmente puedo seguir”.

En una reciente entrevista, la actriz británica también hizo algunas revelaciones sobre su vida sexual que sorprendieron a sus fans. Watson se declaró una abierta defensora de la igualdad de género y el empoderamiento femenino, y admitió que se siente fascinada por la cultura kink.

En diálogo con la revista Teen Vogue, dijo: “Me ha fascinado un poco la cultura ‘kink’ porque son los mejores comunicadores. Lo saben todo de consentimiento”. Para la estrella de la más reciente versión de La Bella y la Bestia, “las relaciones que no siguen necesariamente los modelos tradicionales requieren más comunicación y consentimiento”. En esa línea, para ella es indispensable delegar tareas, trabajo y responsabilidades.

El sexo kink puede definirse como un comportamiento o gusto sexual no convencional. En esta práctica las personas están totalmente libres de prejuicios, lo que les permite hacer realidad sus fantasías sexuales, experimentar nuevas sensaciones y romper con los métodos tradicionales. La cultura kink incluye una amplia variedad de gustos, preferencias y prácticas, entre ellas el sadomasoquismo, la sumisión, los juegos de roles, los mapas de placer no genitales, el bondage y el uso de distintos accesorios con texturas, colores y vibraciones excéntricas.

LA NACION