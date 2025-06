El video de Florinda Meza y Chespirito que causó polémica y se volvió viral en redes sociales

Desde que el 5 de junio Max estrenó Chespirito, sin querer queriendo, la serie que retrata la vida de Roberto Gómez Bolaños, escritor, director y protagonista de Chespirito, El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado -las comedias de situación mexicanas, furor de la década de los 70, 80 y parte de los 90-, muchos se mostraron interesados en descubrir qué era lo que pasaba puertas adentro entre los actores, lo cual difería de lo que se veía en la pantalla chica. El primer episodio de la producción creada por Roberto Gómez Fernández, hijo menor del cómico, no tuvo inconvenientes en exponer lo que muy pocos conocían: el polémico comienzo de la relación entre Florinda Meza y Bolaños, mientras él aún estaba casado. Y en las últimas horas, salió a la luz un video que no deja en una buena posición a la actriz y que causó todo tipo de reacciones en las redes sociales.

Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza se casaron en 2004

A través de su cuenta de X, la crítica de cine mexicana Ana Paula Villa publicó un clip de una entrevista retro de Meza y Bolaños. Allí, la actriz que interpreta a Doña Florinda cuestiona la existencia de Graciela Fernández, exesposa de su marido, y a los seis hijos que tuvo con ella. “Ninguno de los dos es inocente, pero qué fuerte meterte con un padre de familia y todavía atreverte a decir frente a una cámara que tenía ‘7 grandes defectos: seis hijos y una esposa’. Florinda Meza sí parece villana de telenovela, y Chespirito no se queda atrás”, expresó la usuaria en la descripción del posteo.

Roberto Gómez Bolaños junto a Graciela Fernández, su primera esposa y madre de sus seis hijos

Ahí se la escucha decir a Meza que aquello era “un defecto” de su pareja, con quien empezó a salir cuando todavía estaba casado con Fernández. “Él tenía siete grandes defectos: seis hijos y una esposa”, expresa sobre su historia de amor con el actor, mientras que él agrega: “No, ¿cómo defecto? Son seis hijos maravillosos". Acto seguido, ella lanza: “Si fueran míos serían maravillosos, pero no siendo míos eran un problema y un defecto”.

El video que sacó a la luz una usuaria y causó todo tipo de reacciones en redes (Foto: Captura X)

Pese a que las declaraciones de Florinda Meza datan de más de 20 años, causaron todo tipo de reacciones entre los usuarios, quienes no tardaron en expresar su repudio y defender a su ídolo.

“Y ella solo tenía un defecto, pero posiblemente el peor de todos... Ser Florinda Meza”; “No soy mamá y nunca lo seré, pero soy hija y si mi padre aceptará que se me llame ‘un defecto’ yo también le sacaría todos los trapos al sol como lo está haciendo el hijo de Roberto” e “Increíble cómo salen verdades después de tantos años... Llamar ‘defectos’ a los hijos de tu pareja no es solo cruel, es inhumano. Eso no es amor ni respeto”, fueron solo algunos de los comentarios que no pasaron desapercibidos.

El clip no tardó en causar reacciones entre los usuarios de X (Foto: Instagram/@Anaka297337105)

Cabe destacar que, pese a que muchos recuerdan que los actores dieron a conocer su noviazgo cuando se oficializó el divorcio del mexicano con la madre de sus hijos, precisamente en 1989, no todos estaban al tanto que el affaire comenzó en la década del 70 y fue, en un principio, una relación prohibida. Un dato no menor es que, en aquel entonces, la actriz rompió por él su compromiso con el director de El Chavo del 8, Enrique Segovian, quien habría despertado los celos de Roberto Gómez Bolaños y su deseo de conquistarla enviándole flores a todos lados.