El motivo por el que el entorno de Maxi López lo quiere lejos de Wanda Nara

Pese a que parecía que habían logrado poner paños fríos a su relación tras varios años distanciados y un escandaloso divorcio, Maxi López y Wanda Nara no pasarían por un buen momento, en el cual no solo estarían involucrados la mediática y el exfutbolista, sino el resto de su familia.

Maxi López y una declaración insólita con respecto a Mauro Icardi y la guerra con Wanda Nara (Foto: Instagram @officialmaxilopez / @wanda_nara / @mauroicardi)

Según reveló Virginia Gallardo en Mujeres argentinas, ciclo que se emite de lunes a viernes en el trece, el dirigente se expresó a favor de Mauro Icardi en la guerra que mantiene con la madre de sus hijos. En ese sentido, la panelista leyó lo que el padre de Valentino, Constantino y Benedicto, le dijo: “Me responde: ‘ya le dije a Wanda, la última vez que estuve en Argentina, que las nenas tienen que estar con el padre. Lo que no me gusta es que siempre expongan a mis hijos. Yo he pasado muchas veces con ellos también, en otras oportunidades, con mis hijos y con las niñas. Sin embargo, no lo publico’”.

Virginia Gallardo habló con Maxi López y tomó una postura sorprendente

En ese sentido, el periodista Facundo Ventura contó este viernes el verdadero motivo por el que la familia de López lo quiere lejos de Wanda Nara. “Me contaron que era la encargada de aislarlo de su círculo íntimo”, aseguró en La Posta del Espectáculo -streaming de la TV pública- el hijo de Luis Ventura, e hizo hincapié en que la mediática no quería que su pareja de aquel entonces pasara tiempo con sus seres queridos.

Cabe destacar que aquella versión es similar a la que denunció públicamente Ivana Icardi, la hermana del delantero del Galatasaray, sobre su excuñada. De hecho, en un ciclo de streaming español, la joven afirmó que Wanda fue quien causó el alejamiento de Mauro con su familia. Además, recordó el mal momento que la conductora de Love is Blind Argentina (Netflix) le hizo pasar. “Me hizo quedar mal en la prensa, me denuncio, una causa que quedó cerrada porque no tenía sentido. Me hostigó con cuentas falsas insultándome a mí, a mi expareja, a mi entorno. Insultó a mi madre”, aseveró.

Ivana Icardi no puede ver a Wanda Nara

A pesar de las declaraciones de la influencer de 30 años, Nara fue vista recientemente en Rosario en compañía del padre de Mauro, cuando llevó a sus hijas a visitarlo, encuentro con el que quiso evidenciar que mantiene una relación cordial con parte de la familia de su exmarido.

La información sobre el entorno de Maxi López llegó luego de que trascendiera que el exfutbolista se habría enojado porque Icardi compartió una foto de una merienda en la que estaban sus tres hijos. “A Maxi López le molestó la foto que subió Icardi. Porque convengamos que en un momento Wanda lo denunció por violencia, es poco serio que si estás denunciando violencia de Icardi hacia uno de tus hijos los sientes a merendar en el Chateau Libertador y él suba una foto”, explicó hace unos días Yanina Latorre al aire de Sálvese quien pueda (América TV).

El motivo por el que Maxi López estaría furioso con Wanda Nara

“Icardi y Maxi se odian. Están más que distanciados. Ya se fumó Maxi que le mostrara los hijos por todos lados. Pero acá dijo: ‘bueno, para un poco’. Meté a tus hijas con el padre y mis hijos que van conmigo”, continuó con los detalles sobre las internas familiares.